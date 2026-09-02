Fuerte lluvia azota a colonias Centro, Del Valle y Villa Coapa

La lluvia de este miércoles se acumuló más en zonas como el Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc, Del Valle en Benito Juárez, Villa Coapa en Tlalpan y las inmediaciones del Estadio Azteca.

Para las 19:00 horas, en Villa Coapa se acumularon 26.5 milímetros de lluvia o 26.5 litros por metro cuadrado, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

En calles del Centro Histórico se reportaron encharcamientos, lo mismo que en vialidades como Reforma, Bucareli, Eje 1 Norte, Circuito Interior, entre otras.

El Heroico Cuerpo de Bomberos también atendió la caída de árboles y ramas en alcaldías como Coyoacán, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Xochimilco, entre otras.

En la calle Goldsmith, colonia Polanco III, cayó un árbol y provocó daños en tres vehículos y una barda perimetral, reportó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

La dependencia mantenía la alerta amarilla por lluvias en toda la capital.