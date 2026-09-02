Impulsan turismo de naturaleza y conservación biocultural en Xochimilco
Uno de los objetivos es otorgar mejores herramientas a los prestadores de servicios y respetar el sistema chinampero
Con el objetivo de consolidar la actividad turística comunitaria y responsable, las secretarías de Turismo y del Medio Ambiente de la Ciudad de México realizaron el Primer Encuentro con Prestadores de Servicios Turísticos de Naturaleza en Xochimilco.
La jornada reunió a representantes de 21 emprendimientos locales dedicados a ofrecer recorridos en canoa, visitas a chinampas demostrativas, talleres gastronómicos, observación de aves y espacios de conservación de ajolotes.
Al encabezar el evento, la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero, destacó la importancia de la demarcación.
Xochimilco representa la grandeza viva de nuestra ciudad: su cultura, su naturaleza, sus saberes comunitarios y una forma de relacionarnos con el territorio que debemos conocer y proteger”.
En ese sentido, la funcionaria enfatizó que el objetivo es dotar de mejores herramientas a los prestadores locales, además de concientizar a los visitantes sobre el respeto al sistema chinampero.
La titular de la Sedema, Julia Álvarez Icaza, puntualizó que la protección de este ecosistema depende de la participación comunitaria.
El turismo de naturaleza, cuando se realiza de manera ordenada, responsable y con criterios ambientales, puede convertirse en un gran aliado para proteger los humedales, recuperar la biodiversidad y mantener vivo el sistema chinampero”, afirmó.
Como parte de la estrategia, la profesionalización ha permitido capacitar a 769 personas en la región durante el periodo 2025-2026, de las cuales 284 cursaron programas conjuntos con la Sedema en áreas como anfitrionía, higiene de alimentos, primeros auxilios y creación de experiencias sustentables en Cuemanco.