Impulsan turismo de naturaleza y conservación biocultural en Xochimilco

Con el objetivo de consolidar la actividad turística comunitaria y responsable, las secretarías de Turismo y del Medio Ambiente de la Ciudad de México realizaron el Primer Encuentro con Prestadores de Servicios Turísticos de Naturaleza en Xochimilco.

La jornada reunió a representantes de 21 emprendimientos locales dedicados a ofrecer recorridos en canoa, visitas a chinampas demostrativas, talleres gastronómicos, observación de aves y espacios de conservación de ajolotes.

Al encabezar el evento, la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero, destacó la importancia de la demarcación.

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Xochimilco representa la grandeza viva de nuestra ciudad: su cultura, su naturaleza, sus saberes comunitarios y una forma de relacionarnos con el territorio que debemos conocer y proteger”.

En ese sentido, la funcionaria enfatizó que el objetivo es dotar de mejores herramientas a los prestadores locales, además de concientizar a los visitantes sobre el respeto al sistema chinampero.

La titular de la Sedema, Julia Álvarez Icaza, puntualizó que la protección de este ecosistema depende de la participación comunitaria.

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El turismo de naturaleza, cuando se realiza de manera ordenada, responsable y con criterios ambientales, puede convertirse en un gran aliado para proteger los humedales, recuperar la biodiversidad y mantener vivo el sistema chinampero”, afirmó.

Como parte de la estrategia, la profesionalización ha permitido capacitar a 769 personas en la región durante el periodo 2025-2026, de las cuales 284 cursaron programas conjuntos con la Sedema en áreas como anfitrionía, higiene de alimentos, primeros auxilios y creación de experiencias sustentables en Cuemanco.