Piden transparencia en licitación de Ecobici CDMX 

El proceso de licitación para definir la o las empresas que operarán los próximos 10 años el sistema de bicicletas públicas de la Ciudad de México Ecobici debe desarrollarse con transparencia, consideraron activistas.

El sistema de bicicletas públicas de la Ciudad de México

Los usuarios merecen transparencia sobre un proceso que definirá la operación del sistema durante la próxima década, por lo que es necesario explicar las razones para modificar los tiempos establecidos, consideró en un comunicado la asociación Movilidad Sustentable.

El sistema de bicicletas públicas de la Ciudad de México

El pronunciamiento ocurre luego de que la Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que el proceso de emisión del fallo de la Licitación Pública Internacional LPI-30001062-001-20261 fue diferido este lunes para que continúe este martes.

La Semovi indicó que la finalidad fue realizar una revisión minuciosa de las propuestas presentadas, lo que avala la Ley de Adquisiciones.

“Esto con la finalidad de realizar una revisión minuciosa de las propuestas presentadas, bajo lo estipulado en el Artículo 43 Fracción II de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. Una vez que se haya concluido con la revisión de los requisitos establecidos en las bases de licitación se procederá a declarar ganador”, señaló la dependencia en una ficha informativa.

La Semovi no descartó que el proceso licitatorio se declare desierto, pero aseguró que se emitirá una nueva convocatoria y no se realizará una adjudicación directa.

Sin embargo, los activistas criticaron que los tiempos establecidos se hayan modificado.

“Ellos sacaron la licitación, ellos establecieron los tiempos y ahora resulta que lo posponen porque necesitan tiempo para analizar. Lo que parece es que ellos buscan que el mismo operador, 5M2 y BKT, quede en la nueva multimillonaria licitación”, consideró por medio de su comunicado, Juan Caballero, activista de Movilidad Sustentable.

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Los activistas también señalaron que la licitación trae consigo la autorización de 600 espacios de publicidad exterior, incluyendo, pantallas luminosas lo que contribuirá a la contaminación visual en la capital, en lo que llamaron el EcobiciGate.

“La licitación para Ecobici trae un regalo de 600 pantallas publicitarias que no estarán en las cicloestaciones. ¿Dónde las van a poner Semovi, Metrópolis? Se ve muy bueno el negocio”, expresó.