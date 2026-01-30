Capturan a sujeto por tentativa de feminicidio contra persona con discapacidad

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) detuvo a un hombre acusado de intento de feminicidio, en agravio de una mujer con discapacidad a la que amenazó con un vidrio y a la que causó diversas lesiones, por lo que tuvo que ser llevada a un hospital.

Su captura ocurrió cuatro días después a la agresión, el detenido fue identificado como Edson “N”, de 29 años.

“De acuerdo con la investigación, durante la madrugada del 19 de enero de 2026, el imputado habría perseguido y agredido a la víctima utilizando un objeto de vidrio. Derivado de la agresión, la víctima fue trasladada de emergencia a un hospital para recibir atención médica”, informó la fiscalía capitalina.

El personal médico que atendió a la víctima notificó a la FGJ CDMX sobre los hechos, por lo que se inició la investigación correspondiente, así como la recopilación de la evidencia necesaria para solicitar que se librara la orden de aprehensión contra el presunto responsable.

“El 23 de enero de 2026, como resultado del análisis de información y del seguimiento de las cámaras de videovigilancia, agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron al imputado en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, donde fue aprehendido”.

Al día siguiente se llevó a cabo la audiencia inicial, en la que se consiguió su vinculación a proceso, en donde el juez también le estableció la medida cautelar de prisión preventiva, además de establecer un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Sanciones por feminicidio

En el Código Penal de la Ciudad de México establece que se comete el delito de feminicidio cuando, por razones de género, se priva de la vida a una mujer.

Las razones de género son:

La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo

Se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia

Se establezcan que el agresor cometió amenazas, acoso, violencia, lesiones o cualquier otro tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar de la víctima

Haya existido una relación sentimental con la víctima, afectiva laboral, docente o de confianza

Exista o existiera, entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad

El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público

La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo, previo a su fallecimiento

La víctima se haya encontrado en un estado de indefensión, ya sea por la dificultad de comunicación para recibir auxilio, por razón de la distancia a un lugar habitado o por que exista algún impedimento físico o material para solicitar el auxilio

La sanción por el delito de feminicidio en la Ciudad de México es de 35 a 70 años de prisión.

“La punibilidad aplicable a la tentativa, será de entre una tercera parte de la mínima y dos terceras partes de la máxima, previstas para el correspondiente delito doloso consumado que el agente quiso realizar”.

*DRR*