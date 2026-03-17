Usan partículas magnéticas y luz ultravioleta para revisar vías del Metro

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro lleva a cabo la revisión de aparatos de cambio de vías en la zona de maniobras de estaciones terminales de las líneas 6 y 7, además del Taller de El Rosario.

Revisiones en vías del Metro. Especial

Los técnicos del Metro utilizan partículas con fluorescencia en la superficie de los metales que, en combinación con luz ultravioleta, permiten visualizar detalles como fisuras que no son visibles a simple vista.

Se trata de una labor minuciosa para constatar que no existan fisuras en la barra de mando, la cual es medular en el accionamiento del aparato que permite el cambio de vía de los trenes”, indicò en un comunicado.

Revisiones en vías del Metro. Especial

Labores de madrugada

Los especialistas en vías laboran con los técnicos de señalización y verifican que los aparatos cuenten con el ajuste correcto en candados, presión de agujas y área de contacto, lo cual es importante porque los cambios de vía se realizan con mandos a distancia, es decir, de forma automatizada.

Revisiones en vías del Metro. Especial

Las labores se realizan durante las madrugadas y a contrarreloj, con la finalidad de que la sección tapón y la zona de maniobras estén en funcionamiento y permita la salida de los trenes al servicio de las Líneas 6 y 7, sin contratiempo”, agregó.

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