Advierte Canaco CDMX impacto económico por movilizaciones de la CNTE

La Cámara de Comercio de la Ciudad de México (Canaco CDMX) solicitó a los gobiernos federal y capitalino establecer mecanismos de diálogo efectivos y oportunos que permitan atender las demandas del magisterio, al tiempo que se garantice la movilidad, la seguridad y la actividad económica en la capital del país.

Ello para evitar que las manifestaciones en el marco del paro nacional de 72 horas convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a realizarse del 18 al 20 de marzo, afecten la movilidad en zonas económicamente clave como son Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y el Centro Histórico.

Cierre de vialidades

“Las micro, pequeñas y medianas empresas —que constituyen la base del comercio formal en la capital— enfrentan importantes retos en el contexto económico actual.

“El cierre de vialidades, la disminución del flujo peatonal y las interrupciones logísticas derivadas de bloqueos prolongados impactan directamente en sus ingresos, operación y estabilidad laboral”, indicó a través de un comunicado.

Aunque la Canaco CDMX reconoció el derecho legítimo a la libre manifestación y a la defensa de los derechos laborales, advirtió que existe riesgo para el sector productivo.

El presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, hizo un llamado respetuoso a las y los integrantes de la CNTE para que sus manifestaciones se desarrollen con pleno respeto a terceros, privilegiando el diálogo y evitando afectaciones desproporcionadas a la ciudadanía y al sector productivo”, señaló.

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