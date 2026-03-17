Brugada promete fondo cultural y reconocimiento legal para artistas

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, se comprometió a crear un fondo público cultural e impulsar una figura jurídica que reconozca los derechos de las trabajadoras del sector artístico en la capital.

El anuncio se dio durante el encuentro “Sinfonía de Mujeres”, realizado como parte del Festival Tiempo de Mujeres, donde artistas, DJ’s, escritoras y dramaturgas plantearon la precariedad laboral que enfrentan.

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A petición de la artista plástica Atxiri Carranza, Clara Brugada aseguró que este mismo año comenzará el diseño de un mecanismo que otorgue certeza legal a quienes se dedican a la creación artística.

“Este año contaremos con esa figura jurídica”, prometió.

La propuesta busca reconocer formalmente a las y los trabajadores culturales, lo que abriría la puerta a derechos sociales y esquemas de protección que actualmente no tienen.

“Se trata de hacer justicia en general, con un instrumento que lo garantice y también hacer acciones afirmativas a favor de las mujeres artistas”, sostuvo Brugada Molina.

El encuentro reunió a figuras como la DJ y violinista Mariana Bo y la escritora y dramaturga Sabina Berman, así como a cantautoras y guionistas, entre ellas Amandititita, quienes expusieron la necesidad de políticas públicas que reconozcan su trabajo más allá de proyectos temporales.

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“Los pretendidos cambios a favor de las mujeres no se han concretado, mucho menos en creadoras con alguna discapacidad y mucho menos en creadoras indígenas y afro descendientes”, advirtió la guionista Sandra Jiménez Rosas.

La mandataria aseguró que estas demandas y propuestas recogidas en el foro serán integradas en el diseño de políticas públicas, con el objetivo de que el sector cultural deje de operar en condiciones “sin protección y en informalidad”.

“Las propuestas, por supuesto que las retomamos, este mismo año tenemos que diseñar de qué manera la trabajadora o el trabajador cultural pueden tener personalidad jurídica”, añadió.

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