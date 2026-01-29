Ofrecen medio millón de pesos para ubicar al feminicida de Elsa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) ofrece una recompensa de 500 mil pesos por información que ayude a la detención de Carlos Melecio Navarrete, sujeto que está acusado del feminicidio de su ex pareja, delito cometido en la alcaldía Iztapalapa.

El feminicidio de Elsa Celeste Baltazar Abarca, quien trabajaba como guardia de seguridad en Polanco, ocurrió la noche del 3 de diciembre de 2023, cuando Carlos acudió a su domicilio, en la colonia Celoalliotli, para pedirle que retomar la relación, a lo cual la joven se negó por los siete meses de violencia que vivió a su lado.

De acuerdo con información de la prensa, Carlos Navarrete comenzó a insultarla y agredirla, pese a que ella le pidió que guardara silencio para que sus hijos no lo escucharan, pero la ira del agresor no se detuvo y la asfixió, su cuerpo fue localizado al día siguiente por su padre, quien lo descubrió envuelto en cobijas, con signos de violencia y oculto debajo de un colchón.

“La recompensa se entregará a quien o quienes aporten la información, de manera proporcional y en términos de lo dispuesto con relación a la veracidad y utilidad que la información aportada haya representado para la localización, aprehensión y puesta a disposición de Carlos Melecio Navarrete, a quien se le imputa el delito de feminicidio, precisó la fiscalía en la Gaceta de la Ciudad de México.

Familia exigió justicia

La familia de la joven que dejó en la orfandad a tres hijos, exigió que la fiscalía capitalina detuviera al responsable, de quienes algunos vecinos les afirmaron que lo observaron cerca de la zona donde se cometió el crimen, pero les pedían dinero para darles más información.

También se manifestaron en la sede de la FGJ, en la colonia Doctores, para presionar a la fiscalía, en ese entonces encabezada por Ernestina Godoy, ya que la familia se encargó de rastrear al presunto responsable ante la lentitud en el avance de la investigación, incluso afirmaron que el sujeto escapó del sitio en donde fue visto posteriormente al crimen.

La fiscalía capitalina afirmó que la investigación del caso avanzaba, además de que personal acudió a las instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INCIFO), donde se les entregó el cuerpo a los deudos.

Además de que se ofreció apoyo psicológico para los hijos de la víctima; sin embargo, la familia no aceptó la ayuda. También se les informó sobre los datos de prueba que había reunido del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, para integrarlos a la carpeta de investigación.

