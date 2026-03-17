Activan Alerta Amarilla por lluvias fuertes y granizo en CDMX este martes
Protección Civil de CDMX activó Alerta Amarilla para la tarde-noche de este martes por lluvias fuertes y posible caída de granizo.
Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX) activó Alerta Amarilla para la tarde-noche de este martes 17 de marzo del 2026 por lluvias fuertes y posible caída de granizo.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) indicó que se prevé la intensificación de lluvias en todas las demarcaciones de la capital del país.
¿A qué hora llueve fuerte este martes?
De acuerdo con la dependencia que monitorea las condiciones meteorológicas en la CDMX, se pronostica lluvia de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo entre las 14:10 y las 22:00 horas de este día.
Por lo anterior, recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas, así como:
- Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.
- Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.
- Además, apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
Contactos para emergencias
Ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse a los teléfonos 911, al 555658 1111 de Locatel, y al 555683 2222 de la SGIRPC.
Se recomienda también mantenerse informado a través de nuestras cuentas oficiales de redes sociales: X (antes Twitter) @SGIRPC_CDMX y Facebook @SGIRPCCDMX.
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