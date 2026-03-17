Activan Alerta Amarilla por lluvias fuertes y granizo en CDMX este martes

Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX) activó Alerta Amarilla para la tarde-noche de este martes 17 de marzo del 2026 por lluvias fuertes y posible caída de granizo.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) indicó que se prevé la intensificación de lluvias en todas las demarcaciones de la capital del país.

¿A qué hora llueve fuerte este martes?

Lluvias CDMX. Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib

De acuerdo con la dependencia que monitorea las condiciones meteorológicas en la CDMX, se pronostica lluvia de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo entre las 14:10 y las 22:00 horas de este día.

Por lo anterior, recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas, así como:

Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Contactos para emergencias

Ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse a los teléfonos 911, al 555658 1111 de Locatel, y al 555683 2222 de la SGIRPC.

Se recomienda también mantenerse informado a través de nuestras cuentas oficiales de redes sociales: X (antes Twitter) @SGIRPC_CDMX y Facebook @SGIRPCCDMX.

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