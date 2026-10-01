Se activa alerta amarilla por fuertes lluvias y granizo en toda CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla para este jueves, debido al pronóstico de lluvias fuertes de entre 15 y 29 mm y posible caída de granizo, las cuales afectarán a todas las demarcaciones de la capital del país durante la tarde y noche.

De acuerdo con el aviso oficial, el periodo de vigilancia comprende de las 13:30 a las 22:00 horas de hoy. Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles y lonas.

Ante este escenario meteorológico, la SGIRPC emitió una serie de recomendaciones para salvaguardar la integridad de la ciudadanía: "Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar, cierra puertas y ventanas, no cruces calles o avenidas con corrientes de agua, y si sales de casa usa paraguas o impermeable", exhortó la dependencia