Capitalinos regresan a la CDMX tras vacaciones de Semana Santa

Tras las vacaciones de Semana Santa, miles de capitalinos empezaron a regresar a la Ciudad de México (CDMX) este domingo.

En la avenida Insurgentes Norte, una de las entradas a la CDMX, se pudo observar el regreso de vacacionistas durante el último día del puente de vacaciones de Semana Santa.

Mientras que la Central de Autobuses del Norte también lució llena durante el último día de vacaciones de Semana Santa.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) informó que continúa la carga vehicular intensa en la autopista México-Acapulco.

En tanto, las plazas de cobro de Tepotzotlán y la de San Marcos, continúan con carga vehicular en dirección a la CDMX,

La CAPUFE pidió a los automovilistas disminuir la velocidad y manejar con precaución.

Entrada de autos por Insurgentes Norte Foto: Pável Jurado Canseco

Acapulco registró una ocupación del 86 por ciento

Acapulco reportó una ocupación hotelera general del 86.3%, destacando la zona Dorada con 93.3%, seguida de la Bahía Histórica con 84.0% y la zona Diamante con 76.9%.

Por su parte, Ixtapa-Zihuatanejo alcanzó una ocupación de 85.4%, consolidándose como uno de los destinos de mayor preferencia en la entidad.

Mientras que el Pueblo Mágico de Taxco de Alarcón registró una ocupación del 85.2%. En promedio, Guerrero alcanzó una ocupación hotelera general del 85.7%.

JCS