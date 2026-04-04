'Torito' en Semana Santa CDMX: Casi 500 automovilistas acabaron 'encerrados'

Durante Semana Santa en la Ciudad de México, alrededor de 500 automovilistas fueron remitidos al Torito, por rebasar el límite permitido de alcohol en la sangre.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó este Sábado de Gloria, que durante operativo “Conduce Sin Alcohol” aplicado entre el 27 de marzo y el 3 de abril, fueron 472 los conductores remitidos al Centro de Sanciones Administrativas, por no pasar la prueba de alcoholemia.

Alcoholímetro en CDMX. Cuartoscuro / Daniel Augusto

Más de 80 mil pruebas

En ese periodo se aplicaron 80 mil 493 pruebas AlcoStop —para detectar presencia de alcohol en el interior de los vehículos— y mil 319 pruebas de alcoholemia a conductores.

Del total de pruebas aplicadas, 472 automovilistas dieron positivo, lo que derivó en su traslado al Torito, mientras que 465 vehículos fueron remitidos al corralón como parte de las sanciones establecidas.

El despliegue forma parte del operativo especial por el periodo vacacional de Semana Santa y Pascual en la capital del país, en el que se reforzaron los puntos de revisión en distintas vialidades y en las entradas carreteras de la CDMX, con el objetivo de reducir accidentes relacionados con el consumo de alcohol.

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