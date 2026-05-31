Congreso de CDMX extingue al INFO; aprueban nuevo instituto de transparencia

Con 53 votos a favor de Morena, PAN, PVEM y PRD, y cinco votos en contra del PRI y Movimiento Ciudadano, se aprobó en el Congreso de la Ciudad de México el nuevo esquema de acceso a la información que eliminó el órgano colegiado del INFO-CDMX y lo sustituyó por un órgano unipersonal. Morena afirmó que se protegió el derecho de acceso a la información, pero para la oposición el partido alcanzó su objetivo de desarmar a los órganos autónomos que estorbaban al poder.

El diputado local de Morena Víctor Hugo Romo, presidente de la Comisión de Transparencia, afirmó que con la aprobación de la Ley de Transparencia para el Acceso y la Socialización de la Información “los derechos no se tocaron de ninguna forma, están intactos (…) no desaparece la institución, se transformó”, aunque instantes después expuso: “acaba el INFO-CDMX, pero le decimos hola al órgano garante”.

Al respecto, la coordinadora de la bancada del PRI, Tania Larios, expuso: “Cuando se dice que no se elimina el Instituto de Información, que solo se transforma, es cuando el grupo parlamentario del PRI no solo se manifiesta en contra de que lleguen a mentir a este Congreso (…) porque no, no se transforma, lo que pasa es que se subordina al Ejecutivo”.

“No podemos nosotros convalidar esto, que para nosotros es un retroceso histórico, y desde el 15 de diciembre del año pasado y desde su publicación queda pendiente que la jefa de Gobierno expida el decreto de creación del órgano desconcentrado”, dijo Larios.

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, afirmó que “no podemos regresar hacia el pasado pensando que esas son las mejores alternativas: la concentración de facultades, el desaparecer contrapesos, el pensar que dentro del gobierno se puede resolver absolutamente todo es un grave error. Por eso, de fondo, no estamos de acuerdo con las modificaciones que se realizaron en el tema de transparencia”.

En cuanto a la bancada del PAN, la paradoja fue que toda la bancada votó a favor de la reforma, a pesar de que fue justamente el tema de acceso a la información lo que provocó el famoso zafarrancho de jalones de cabello y empujones entre diputadas de Morena y Acción Nacional en diciembre de 2025.

En tribuna, el coordinador de la bancada, Andrés Atayde, reconoció, por un lado, la apertura de la bancada de Morena para escuchar las propuestas de la oposición y realizar modificaciones al dictamen que se originó en la iniciativa de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, pero, por otro lado, afirmó que el resultado final no fue satisfactorio. Al final, votaron a favor.

Atayde aseveró que su bancada no coincidía con el contenido general de la iniciativa de Brugada, pero “el PAN hizo su chamba para mejorar el dictamen” y expuso que aprueban que se reconozca la autonomía del órgano garante local, que llevará el nombre de “Instituto de Transparencia para el Pueblo de la Ciudad de México” y será un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.

Además, concuerdan con que se haya incluido en el artículo cuarto de la ley que “nadie puede ser objeto de inquisición administrativa o judicial por ejercer su derecho a saber”.

Sin embargo, aseveró que Morena logró su “objetivo sistemático de desarmar a los órganos autónomos que le estorban al poder”. Pero al final toda la bancada del PAN votó a favor.

En contraste, la bancada del PRI votó en contra y su coordinadora, Tania Larios, dijo en tribuna: “Por un tema de congruencia no podemos votar a favor; nosotros estuvimos en contra de la eliminación del órgano autónomo de transparencia”.

Ayer también se aprobó la armonización de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, con 51 votos a favor y cinco en contra, así como la armonización de 24 leyes locales, con 53 votos a favor y cuatro en contra, para crear todo el marco legal del nuevo esquema de acceso a la información pública.

También se aprobó la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, con 53 votos a favor y cinco en contra.