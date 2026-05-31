Gustavo A. Madero reúne a 20 mil habitantes en apoyo al informe de Sheinbaum en la CDMX

El alcalde de Gustavo A. Madero, Jeancarlo Lozano, encabezó un contingente de al menos 20 mil habitantes de la demarcación para participar en el informe por el segundo aniversario del triunfo de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el Monumento a la Revolución.

De acuerdo con información de la propia alcaldía, “desde las primeras horas del día, el contingente proveniente de Gustavo A. Madero comenzó a concentrarse sobre las avenidas Juárez y Paseo de la Reforma para avanzar hacia el recinto. Entre banderas, pancartas y consignas de apoyo, miles de asistentes acompañaron la celebración que reunió a simpatizantes de distintos puntos de la Ciudad de México y del país.

“La presencia de la GAM destacó entre los contingentes asistentes por su capacidad de movilización y organización, consolidando a la demarcación como uno de los principales bastiones de la Cuarta Transformación en la capital”, dice el boletín de prensa.

Para Janecarlo Lozano, “la participación masiva de vecinos refrenda el compromiso de la demarcación con el proyecto de transformación nacional. La GAM camina con el proyecto de transformación y con la presidenta”, expresó.

Durante el evento, añade la información de la demarcación, “cada uno de los planteamientos de la Presidenta de la República fue acompañado por aplausos y muestras de respaldo de los asistentes, particularmente del bloque maderense, que mantuvo una participación activa a lo largo de la jornada.

“De acuerdo con operadores políticos, la movilización envía una señal de fortaleza y cohesión de la base social del movimiento, al demostrar capacidad de convocatoria y organización en torno al proyecto de gobierno encabezado por Sheinbaum”, dice el boletín.