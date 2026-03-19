Camión concesionado se impacta contra barda de escuela en Álvaro Obregón

Un camión del transporte público concesionado se estrelló la mañana de este jueves contra la barda perimetral de una escuela primaria, en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México (CDMX).

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil confirmó que no hubo personas lesionadas, debido a que el incidente se registró durante las primeras horas del día, antes del ingreso de alumnos y personal docente.

Únicamente se reportaron daños materiales.

Daños tras choque en Álvaro Obregón

Choque de camión contra barda de escuela. Especial

El percance ocurrió en calles de la Segunda Ampliación Presidentes, donde la unidad impactó de lleno un tramo de aproximadamente cinco metros de largo por 2.5 metros de altura, derribando parte de la estructura de tabique.

La fuerza del choque también alcanzó un poste de madera y cableado de fibra óptica.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para retirar escombros y asegurar la zona.

La zona permaneció acordonada mientras se realizaban labores para retirar los restos de la barda y evaluar posibles daños estructurales en el inmueble educativo.

Hasta el momento, se desconocen las causas del choque, así como la condición del conductor de la unidad.

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