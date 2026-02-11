Calor hoy en CDMX y Edomex, ¿se activa Contingencia Ambiental?

Tras los fríos intensos, llega el calor a la Ciudad de México (CDMX) y al Estado de México (Edomex); hoy miércoles 11 de febrero, se prevé ambiente caluroso en ambas entidades y condiciones meteorológicas adversas que podrían resultar en una muy mala calidad del aire en la activación de una Contingencia Ambiental por ozono.

De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este día condiciones atmosféricas que limitarán la dispersión de contaminantes que puedan existir en el aire, es decir, que podría aumentar la contaminación, pues no habrá factor que ayude a limpiar la atmósfera.

Clima en CDMX y Edomex hoy 11 de febrero

Clima hoy 11 de febrero del 2026. Cuartoscuro / Graciela López Herrera

En la CDMX, Protección Civil prevé ambiente caluroso a muy caluroso, con cielo despejado y sin condiciones para lluvia en la ciudad.

Los vientos predominarán de componente Norte de 10 a 25 km/h con rachas cercanas a 50 km/h.

En tanto, la madrugada del jueves será fría en el sur y fresca en el valle, por lo que ser recomienda estar atentos a los avisos del Sistema de Alerta Temprana.

El horario en que se pronosticó la temperatura máxima, de 29 grados, es a las 15:00 horas.

En el Edomex, el clima también será soleado, con una máxima de 23 grados alrededor de las 16:00 horas.

¿Contingencia Ambiental?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) recién informó que del 9 al 15 de febrero se presentarán condiciones meteorológicas adversas, que podrían resultar en una muy mala calidad del aire y en la activación de una contingencia ambiental atmosférica por ozono.

Lo anterior, debido a que se tendrá la influencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, lo que ocasionará cielo despejado con radiación solar intensa y continua sobre el Valle de México.

A partir del martes 10 y hasta el jueves 15 de febrero, la CAMe advirtió de temperaturas por encima de lo normal para esta época del año, con viento débil, incrementándose ligeramente hacia el fin de semana.

Estas condiciones favorecen las reacciones químicas en la atmósfera para la formación y acumulación de ozono, pudiéndose alcanzar valores por arriba de las 150 ppb, con la posibilidad de que se active una contingencia ambiental atmosférica”, explicó.

Recomiendan reducir emisiones

Por las condiciones meteorológicas pronosticadas, la CAMe recomendó:

Reducir el uso de los automotores y mantenerlos en buen estado.

Usar el transporte público o compartir el automóvil.

Facilitar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea, para reducir viajes.

Preferir los viajes en bicicleta o caminando.

Recargar gasolina antes de las 10:00 o después de las 18:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes u otros productos que contengan solventes.

Revisar y reparar fugas en las instalaciones de gas LP doméstico y en estufas y calentadores.

Reducir el uso de combustibles en casa, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos; al cocinar, utilizar recipientes con tapa. Verificar que, en la estufa y el calentador, la flama sea azul.

