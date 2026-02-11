Caen cuatro por homicidio de director de disquera en Jardines del Pedregal, CDMX

Elementos policiacos ejecutaron cuatro órdenes de aprehensión por los delitos de Homicidio Calificado y Robo Agravado contra los presuntos responsables del asesinato del director ejecutivo de una disquera, ocurrido el 27 de enero de 2025 en un domicilio de la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

Los detenidos son Ramón “N”, de 42 años; Antonio “N”, de 29 años; así como Francisco Javier “N” y Bryan” N”, quienes ya se encontraban en reclusión.

CAEN DOS TRAS ASESINAR A EJECUTIVO DE DISQUERA, EN SU CASA DE JARDINES DEL PEDREGAL

Balacera en la zona exclusiva

De acuerdo con las investigaciones, el 27 de enero de 2025 un grupo de sujetos ingresó al domicilio ubicado en Paseos del Pedregal número 276, donde realizaron disparos de arma de fuego contra el propietario, quien perdió la vida tras la agresión.

Ese mismo día, Francisco Javier “N” y Bryan “N” fueron detenidos en la alcaldía Iztacalco, luego de un seguimiento virtual realizado por los oficiales. A partir de las indagatorias se identificó la participación de otros dos probables responsables que huyeron hacia el Estado de México.

Ordenes de aprehensión

Con los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, un juez de control libró las órdenes de aprehensión correspondientes. Ramón “N” fue detenido en la colonia Lomas del Cadete, en Naucalpan, mientras que Antonio “N” fue capturado en la colonia Geovillas de Santa Bárbara, en Ixtapaluca. Ambos fueron trasladados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Las otras dos órdenes fueron cumplimentadas en reclusión en contra de Francisco “N” y Bryan “N”, quienes ya se encontraban en reclusión desde el día del ataque.

Tras las acciones, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que “Las investigaciones de este caso continúan en coordinación con la @FiscaliaCDMX y la @PDI_FGJCDMX para identificar y detener a todos los involucrados y garantizar que no haya impunidad.”