Peregrinos en caballo llegan a la Basílica de Guadalupe en CDMX 

Peregrinos de los estados de Puebla, Veracruz y Tlaxcala, comenzaron a llegar desde primeras horas de este miércoles a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México.

Peregrinos a caballo Rodolfo Dorantes

A pie, en bicicleta y a caballo, los peregrinos arribaron al templo mariano, luego de recorrer por veredas, caminos de terracería y carreteras (en el caso de uno de los poblados más lejanos del que peregrinaron fieles en esta ocasión), alrededor de 300 kilómetros, por más de 6 días.

Son más de 50 municipios que se unen con un solo fin, que es el de llegar a la misa de hoy a las 12:00 en la Basílica de Guadalupe; hay amigos que vienen del estado de Veracruz que cabalgan 9 días y será una jornada de fe” dijo Vicente Aparicio Agustín, peregrino a caballo, procedente del Chignautla, Puebla.



Basílica 2026

Se calcula que son aproximadamente 5 mil caballos los que participan en esta excursión encabezada por la arquidiócesis de Puebla y que data de 1887.