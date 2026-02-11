Van por 12 años de cárcel en CDMX por causar la muerte de un animal

La diputada local Janette Guerrero presentó una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) para reformar el Código Penal, a fin de que la pena para las personas que causen la muerte de un animal, que actualmente es de dos a seis años de cárcel, sea de cuatro a 12 años de prisión.

Al presentar la iniciativa en el pleno, expuso que la “iniciativa no es ocurrencia, no es exageración y no es castigo por castigo. Es una corrección necesaria. Con penas tan bajas como actualmente está establecido, muchos delitos graves terminan en salidas fáciles, en acuerdos o en sanciones que no reflejan la gravedad del daño”.

Iniciativas pro animales en CDMX. Cuartoscuro / Graciela López Herrera

Paso importante pro animales

Su iniciativa también propone que, en caso de maltrato o crueldad, se impongan de dos a seis años de cárcel y de 70 mil a 117 mil pesos de sanción, mientras que para quienes mantengan o patrocinen lugares ilegales para el sacrificio de animales se les castigue con penas de cuatro a ocho años de prisión.

En la Ciudad de México hemos dado pasos importantes para reconocer que los animales no son cosas, no son objetos, no son desechables y no son propiedad. Son seres sintientes: sienten dolor, miedo y sufrimiento. Y ese reconocimiento ya está en nuestra Constitución. Pero también tenemos que decir con claridad que reconocer no basta si la ley no protege de verdad”, dijo Guerrero en tribuna.

Iniciativas pro animales en CDMX. Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez

La iniciativa se analizará y dictaminará en comisiones para después ser votada en el pleno.

