Prevén mala calidad del aire y hasta activación de una contingencia ambiental

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que desde este lunes y hasta el domingo 15 de febrero se presentarán condiciones meteorológicas adversas que podrían resultar en una muy mala calidad del aire y en la activación de una contingencia ambiental atmosférica por ozono.

Debido a que se tendrá la influencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, lo que ocasionará cielo despejado con radiación solar intensa y continua sobre el Valle de México y, a partir de este martes, se pronostican temperaturas por encima de lo normal para esta época del año", indicó en un comunicado.

Particularmente para los días martes, miércoles y jueves, se espera viento débil, incrementándose ligeramente hacia el fin de semana, agregó.

"Estas condiciones favorecen las reacciones químicas en la atmósfera para la formación y acumulación de ozono, pudiéndose alcanzar valores por arriba de las 150 partes por billón, con la posibilidad de que se active una contingencia ambiental atmosférica", indicó.

Vista panorámica de la Ciudad de México Foto: Alejandro Aguilar

Medidas de protección a la salud

La CAMe y los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México recomendaron considerar las medidas de protección a la salud y de reducción de emisiones contaminantes.

Las recomendaciones para la protección de la salud son evitar exponerse a los picos de concentración de ozono, entre las 13:00 y 19:00 horas.

·Mantenerse informados sobre la calidad del aire y atender las recomendaciones.

·Evitar las actividades cívicas, culturales, de recreo y hacer ejercicio al aire libre, entre las 13:00 y las 19:00 horas.

·No fumar, especialmente en espacios cerrados.

Mientras que las recomendaciones para la reducción de emisiones contaminantes son reducir el uso de los automotores y mantenerlos en buen estado.

·Usar el transporte público o compartir el automóvil.

·Facilitar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea, para reducir viajes.

·Preferir los viajes en bicicleta o caminando.

·Recargar gasolina antes de las 10:00 o después de las 18:00 horas.

·Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes u otros productos que contengan solventes.

·Revisar y reparar fugas en las instalaciones de gas LP doméstico y en estufas y calentadores.

·Reducir el uso de combustibles en casa, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos.

·Al cocinar, utilizar recipientes con tapa. Verificar que, en la estufa y el calentador, la flama sea azul.

Reproducir

JCS