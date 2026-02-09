Prevén mala calidad del aire y hasta activación de una contingencia ambiental
La CAMe informó que desde este lunes y hasta el domingo 15 de febrero se presentarán condiciones meteorológicas adversas
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que desde este lunes y hasta el domingo 15 de febrero se presentarán condiciones meteorológicas adversas que podrían resultar en una muy mala calidad del aire y en la activación de una contingencia ambiental atmosférica por ozono.
Debido a que se tendrá la influencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, lo que ocasionará cielo despejado con radiación solar intensa y continua sobre el Valle de México y, a partir de este martes, se pronostican temperaturas por encima de lo normal para esta época del año", indicó en un comunicado.
Particularmente para los días martes, miércoles y jueves, se espera viento débil, incrementándose ligeramente hacia el fin de semana, agregó.
"Estas condiciones favorecen las reacciones químicas en la atmósfera para la formación y acumulación de ozono, pudiéndose alcanzar valores por arriba de las 150 partes por billón, con la posibilidad de que se active una contingencia ambiental atmosférica", indicó.
Medidas de protección a la salud
La CAMe y los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México recomendaron considerar las medidas de protección a la salud y de reducción de emisiones contaminantes.
Las recomendaciones para la protección de la salud son evitar exponerse a los picos de concentración de ozono, entre las 13:00 y 19:00 horas.
·Mantenerse informados sobre la calidad del aire y atender las recomendaciones.
·Evitar las actividades cívicas, culturales, de recreo y hacer ejercicio al aire libre, entre las 13:00 y las 19:00 horas.
·No fumar, especialmente en espacios cerrados.
Mientras que las recomendaciones para la reducción de emisiones contaminantes son reducir el uso de los automotores y mantenerlos en buen estado.
·Usar el transporte público o compartir el automóvil.
·Facilitar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea, para reducir viajes.
·Preferir los viajes en bicicleta o caminando.
·Recargar gasolina antes de las 10:00 o después de las 18:00 horas.
·Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes u otros productos que contengan solventes.
·Revisar y reparar fugas en las instalaciones de gas LP doméstico y en estufas y calentadores.
·Reducir el uso de combustibles en casa, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos.
·Al cocinar, utilizar recipientes con tapa. Verificar que, en la estufa y el calentador, la flama sea azul.
