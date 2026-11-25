En dos acciones simultáneas contra la extorsión en la Ciudad de México, policías capitalinos detuvieron a siete personas en las alcaldías Tlalpan y Cuauhtémoc. Entre los detenidos estaría Luis Roberto N a quien le falta una pierna y es presunto integrante de Los Palillos, una célula delictiva vinculada con la Anti-Unión Tepito.

Una de las detenciones ocurrió en calles de San Miguel Topilejo, en Tlalpan, donde un hombre de 43 años pidió ayuda a los policías que realizaban un recorrido de vigilancia sobre Antiguo Camino a Cuernavaca.

Todos los detenidos Especial

El ciudadano les contó que cinco sujetos ya le habían exigido dinero anteriormente y que, minutos antes, lo habían amenazado con un arma de fuego para quitarle el efectivo que llevaba consigo.

Con la descripción que les proporcionó el afectado, los uniformados salieron en busca de los sujetos y no tardaron en encontrarlos. Aunque los cinco intentaron escapar al ver a los policías, fueron alcanzados metros más adelante.

Se trata de cinco hombres de 20, 22, 25, 27 y 33 años, a quienes les encontraron dos armas de fuego, dos cargadores, 13 cartuchos útiles, tres celulares, dinero en efectivo y una mochila.

Y cayó pareja en la colonia Guerrero

Por otro lado, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sorprendieron a una pareja en el cruce de las calles 2 de Abril y Mina, en la colonia Guerrero. Uno de ellos llevaba lo que parecía ser un arma de fuego, situación que llamó la atención de los uniformados.

Al revisar sus pertenencias, los agentes encontraron un arma de fuego, 99 bolsitas con aparente marihuana, otras 39 con una sustancia sólida en piedra, posiblemente droga, así como tres dispositivos móviles, dinero en efectivo, una mochila y una motoneta azul.

Los detenidos, un hombre de 33 años y una mujer de 39, fueron identificados en reportes extraoficiales como Luis Roberto y Mónica N.

A ambos se les relaciona con Los Palillos, grupo delictivo presuntamente vinculado a la Anti-Unión, dedicado a amenazar, extorsionar, privar de la libertad y agredir a comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Tras cruzar información, la SSC dio a conocer que los siete detenidos posiblemente pertenecen a distintas células delictivas relacionadas con extorsiones, homicidios y otros delitos en las zonas centro y sur de la capital.

Todos quedaron en manos del Ministerio Público, que se encargará de determinar su situación jurídica.

Si has sido víctima de extorsión puedes denunciar de manera anónima al 089 o solicitar asesoría y apoyo psicológico al 55 5036 3301, números disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.