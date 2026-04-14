Cae célula de extorsionadores en Ecatepec: Tenían armas, chalecos tácticos y dinero en efectivo

La Fiscalía General de la República (FGR) logró que un juez federal dictara auto de vinculación a proceso en contra de diez personas señaladas por su presunta participación en actividades de extorsión, así como por delitos relacionados con la portación ilegal de armas de fuego.

La detención se produjo tras una serie de acciones coordinadas desde el Gabinete de Seguridad federal. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec intervinieron en la colonia Potrero del Rey, un punto que desde hace meses figura en reportes vecinales por cobros ilegales y amenazas. Ahí fueron asegurados Víctor “N”, Julia “N”, Miguel “N”, Sergio “N”, Eduardo “N”, José “N”, Ageo “N”, Rubén “N”, Erick “N” y Gerardo “N”.

Durante el operativo, los agentes localizaron dos armas de fuego con cargadores abastecidos, uno con 18 y otro con 13 cartuchos útiles. A eso se sumaron dos chalecos tácticos, una docena de teléfonos celulares, tres vehículos, una motocicleta y poco más de 46 mil pesos en efectivo.

El conjunto de indicios apuntan a una célula con capacidad operativa para intimidar y movilizarse en distintos puntos del municipio.

La carpeta de investigación fue integrada por el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en el Estado de México. Con los elementos presentados ante el juez de control, se acreditó la probable responsabilidad de los detenidos en el delito de extorsión, lo que permitió avanzar en la judicialización del caso.

No todos enfrentan los mismos cargos. En el caso de Víctor “N”, Julia “N” y Miguel “N”, el juzgador añadió el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, una imputación que, por su gravedad, suele endurecer las sanciones. Por separado, Rubén “N”, Erick “N” y Gerardo “N” deberán responder también por portación de arma sin licencia.

Como medida cautelar, el juez ordenó prisión preventiva oficiosa para los diez implicados, quienes fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social Neza Bordo. Ahí permanecerán mientras se desarrollan las siguientes etapas del proceso penal.