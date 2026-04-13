Detectan nuevas formas de extorsión en saltillo; piden a la población estar alerta

Saltillo, Coahuila. –La Comisaria de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, alertó a la población para evitar caer en nuevas extorsiones que recientemente se detectaron en la capital de Coahuila.

Miguel Ángel Garza Félix, titular de esta dependencia municipal, sostuvo que se trata de “robos patrón”, donde se contactan con empleados, les dicen que tienen una emergencia y les piden sacar cantidades de dinero, objetos de valor, incluso joyas, que posteriormente son enviadas a determinado lugar mediante un vehículo del servicio público.

Los extorsionadores buscan negocios o fraccionamientos para contactar a las víctimas.

El funcionario municipal informó que se han detectado 5 situaciones de este ilícito y quienes los comete no son de Saltillo, tampoco de Coahuila, son de otra entidad y este delito se ha detectado en otras partes del país y recientemente en la entidad.

“Llaman a empleados, a vigilantes, a trabajadoras domésticas y les dicen que tienen una urgencia económica que puede ser un accidente o cualquier situación, y requieren urgentemente dinero o joyas; ahí piden forzar cajas fuertes, buscar en cajones y hacer depósitos en cajeros o tiendas de conveniencia, o entregarlas a conductores de aplicación, lo cual, por supuesto, es falso”.

Entre las recomendaciones está que los empleadores platiquen con sus trabajadores, para que no caigan en este tipo de fraudes.

Pidió a la población estar atenta y en estrecha comunicación con las autoridades para reportar cualquier situación.

Garza Félix añadió que tendrán contacto con las cámaras empresariales para darles recomendaciones, para evitar caer en estas estafas o fraudes.

Por su parte el titular de la Unidad de Policía Cibernética de Saltillo, Daniel Cardona Delgado, sostuvo que otra modalidad de extorsión es la falsa contratación de guardias de seguridad a quienes contactan vía Facebook.

“Las personas son falsamente contratadas a través de Facebook y el supuesto nuevo patrón les dice, mediante presión psicológica o amenazas, que tiene una urgencia, y les pide a los guardias acudir a sus oficinas o negocio, forzar cerraduras o brincarse, y ya en el interior les hace videollamadas para pedirles buscar dinero u objetos de valor”.

De esta última modalidad detectaron dos casos, los cuales fueron frustrados por policías municipales.

Pidió a la ciudadanía mantenerse alerta y no realizar pagos derivados de llamadas, mensajes o contactos no verificados, así como evitar compartir datos personales o bancarios bajo cualquier circunstancia.

clm