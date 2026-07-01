Buscan reformar Ley de alcaldías para blindar con recursos fijos la protección animal en CDMX

Con el objetivo de garantizar que la protección de los animales deje de depender de la disponibilidad financiera o la voluntad política de cada administración local, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Ciudad de México presentó una iniciativa de ley para obligar a las 16 alcaldías a destinar un porcentaje fijo de sus recursos anuales exclusivamente a acciones de bienestar animal.

El diputado con licencia y dirigente del Partido Verde en la capital, Jesús Sesma Suárez, explicó que la propuesta busca modificar la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. La reforma plantea que cada demarcación territorial asigne de manera obligatoria al menos el 2% de su presupuesto anual a programas, infraestructura y acciones dirigidas tanto a los animales de compañía como a aquellos que se encuentran en situación de abandono.

Sesma Suárez señaló que, aunque las alcaldías ya cuentan con atribuciones legales en la materia, la falta de un presupuesto etiquetado provoca que muchas demarcaciones carezcan de los recursos económicos suficientes para sostener de forma permanente campañas de esterilización, vacunación, rescate y adopción, limitando la capacidad de respuesta ante una problemática en constante crecimiento.

"Destinar recursos específicos permitirá que la protección animal sea una política pública permanente y no una acción que dependa de la voluntad o de la disponibilidad presupuestal de cada gobierno", afirmó el líder ecologista.

Finalmente, el dirigente destacó que el fortalecimiento financiero de estas áreas no solo beneficia a los animales, sino que genera un impacto positivo directo en la salud pública y la seguridad comunitaria al disminuir paulatinamente la población de animales en situación de calle, mitigar riesgos sanitarios y fomentar activamente la cultura de la tenencia responsable en toda la Ciudad de México.