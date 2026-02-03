Buscan a administrador de edificio de República de Cuba por actos fraudulentos

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México busca a un empresario inmobiliario para presentarlo ante un juez de Control por el delito de administración fraudulenta por uno de los edificios de la calle República de Cuba, Centro Histórico desalojados el año pasado.

Se trata Jorge "N", cuyo proceso en su contra se ha alargado debido al paro de labores que se registró el año pasado en el Poder Judicial, según acusaron las víctimas a través de sus abogados.

República de Cuba 12

De acuerdo con el expediente CI-FICUH/UAT-CUH-6/UI-1 S/D/01893/10-2024, Jorge "N" se desempeñó junto con su esposa y con sus hermanos Rodolfo y Javier a la administración inmobiliaria a través de las empresas DIEBOQUI, S.A. de C.V. y Pichardini Quintana y Asociados, S.A. de C.V., mismas que estaban a cargo de la administración del edificio Combaluzier, en República de Cuba 12.

Entre sus actividades se encontraban el cobro de rentas, el pago de sueldos al personal y la atención de reparaciones del inmueble y de otros tres que eran propiedad de los denunciantes Carlos y Pilar.

Actos de intimidación

Las víctimas acusaron que Jorge "N" a inicios del año 2024, inició actos de intimidación en su contra con el objetivo de apoderarse de sus propiedades.

Incluso, señalaron que se hizo pasar por integrante de la Unión Tepito y realizó diversas amenazas a lo largo de varios meses en las que amenazaba con el posible secuestro de las nietas del matrimonio si no renunciaban a sus propiedades.

Operativo de seguridad.

Un trabajo de inteligencia de la Policía de Investigación de la Fiscalía capitalina se identificó que las líneas telefónicas utilizadas para amenazar a las víctimas eran usadas por Jorge y su asistente Mayra “N”.

Tras varios meses de llamadas y mensajes, y una vez que los inquilinos comenzaron a pagar las rentas directamente a Jorge, en una cuenta bancaria a su nombre en HSBC, Carlos y Pilar presentaron la denuncia para recuperar la administración de su edificio.

Fue el 17 de octubre de 2024, cuando a través de una orden judicial se recuperó el edificio Combaluzier, pero no se logró la detención de Jorge "N", quien junto a su asistente siguen evadiendo la justicia y se fugaron con el dinero de las rentas que asciende a miles de pesos.

De acuerdo con la revisión de la carpeta judicial, han transcurrido más de cuatro meses sin que se haya cumplido la orden de localización emitida por el Juez de Control. Mientras tanto, Carlos, Pilar y sus familiares señalaron que continúan recibiendo amenazas de muerte, por lo que les fueron concedidas unas medidas de protección previstas en la ley.

*bb