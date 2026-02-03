Retiran escombros y cuantifican daños tras explosión en Axotla, Álvaro Obregón

Bomberos, personal de obras y elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) trabajan en el retiro de escombros de un inmueble en la colonia Axotla, alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México (CDMX), tras una explosión por acumulación de gas.

Explosión en colonia Axotla. Rodolfo Dorantes

La vivienda, ubicada en la calle Progreso número 7, resultó con daños severos tras el siniestro, por lo que continúan las labores de limpieza y recuperación de pertenencias.

Afortunadamente no había nadie cuando sucedió la explosión. Llegamos por la tarde para evaluar la situación y notamos los daños (...) El propietario del inmueble nos dice que no nos preocupemos, pues hay un seguro que se hará cargo”, declaró Enrique Hernández, vecino afectado.

Explosión afecta a Bachilleres

Explosión en colonia Axotla. Rodolfo Dorantes

La fuerza de la onda expansiva rompió vidrios y dañó la cancelaría y herrería de casas contiguas, así como salones del Centro de Estudios de Bachillerato 4/2 “Jesús Reyes Heroles”, ubicado a espaldas del sitio donde se originó la fuga.

La vialidad permanece cerrada a la circulación vehicular; solo se permite el acceso peatonal a los residentes.

Explosión en colonia Axotla. Rodolfo Dorantes

Acumulación de gas en vivienda

Fue la tarde de este lunes 2 de febrero se registró una explosión provocada por acumulación de gas, en una casa ubicada en las calles Progreso e Industria en la colonia Axotla, de la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con el primer reporte de las autoridades, al momento del siniestro no se encontraban presente personas en el lugar, sin embargo, una persona resultó con crisis nerviosa y fue atendida por paramédicos. La propietaria del inmueble fue la que recibió atención, no reportaron más lesionados.

Autoridades indicaron, de forma preliminar, que el accidente habría sido causado por acumulación de gas, aunque continúan las evaluaciones para confirmar los detalles.

Después de lo sucedido, se informó que se abrió una investigación para esclarecer el origen del accidente.

