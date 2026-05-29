Autopsia confirma muerte natural de Kevin en el Peñón de los Baños: SSPC

Un infarto agudo al miocardio, sin huellas de asfixia ni lesiones de violencia física, fue la causa oficial de la muerte de Kevin, un joven de 27 años, en la colonia Peñón de los Baños, alcaldía Venustiano Carranza, según determinó el dictamen de la necropsia.

El deceso ocurrió el pasado miércoles tras un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Ante los hechos y los señalamientos posteriores de los familiares de la víctima —quienes acusan un uso desmedido de la fuerza—, la corporación informó que los policías involucrados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que la Dirección General de Asuntos Internos abrió una investigación administrativa interna.

Los hechos en el reporte de la SSC

De acuerdo con la tarjeta informativa emitida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, elementos policiales acudieron al cruce de las calles Emiliano Zapata y Hermosillo para atender una denuncia sobre la presencia de personas en actitud inusual.

Al arribar al sitio, dos sujetos comenzaron a correr, mientras que otros dos permanecieron junto a un vehículo, donde los oficiales les realizaron una revisión preventiva que concluyó sin el hallazgo de objetos ilícitos.

Posteriormente, un ciudadano de 69 años solicitó el apoyo de los uniformados debido a que en el pasillo interior de su domicilio se encontraba desvanecido e inconsciente uno de los jóvenes que previamente había huido.

Sus allegados lo trasladaron hacia la banqueta a la espera de los servicios de emergencia; sin embargo, paramédicos que acudieron al sitio confirmaron el deceso y diagnosticaron al hombre sin signos vitales y sin lesiones visibles.

Derivado de la situación, se generó un altercado en el lugar donde civiles agredieron físicamente a los elementos de seguridad.

Ante la gravedad de los acontecimientos, la SSC informó que los policías que participaron fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes para rendir su declaración formal. Además, la Dirección General de Asuntos Internos comenzó la integración de una carpeta de investigación administrativa para evaluar detalladamente los protocolos de detención aplicados por los oficiales.

La postura de la familia de la víctima

Por su parte, los familiares del fallecido señalaron que el joven gozaba de buena salud antes de la intervención policial y rechazaron la versión inicial de los hechos.

Presunto abuso policial Excélsior

Según el testimonio de los deudos, Kevin se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, en su vehículo, a 100 metros de su domicilio, al momento en que arribaron las patrullas de la SSC.

Al notar la presencia de la autoridad, el joven intentó retirarse corriendo del lugar, iniciándose una persecución por parte de los uniformados.

La familia denunció que existió un uso excesivo de la fuerza, al asegurar que uno de los policías alcanzó a Kevin y le aplicó una sujeción en el cuello conocida como "llave china".