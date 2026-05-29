Presentan portal de transparencia para revisar obras del Mundial
El gobierno capitalino informó que esa plataforma no sustituye a los mecanismos de trasparencia existentes ni las obligaciones de los funcionarios
Para garantizar “total transparencia” en la inversión destinada a las más de dos mil obras de infraestructura, agua, movilidad, medio ambiente, seguridad y turismo, que se ejecutan en la ciudad, que suman hasta el momento 23 mil millones de pesos, el gobierno capitalino presentó el Portal Digital de Transparencia para el Mundial 2026.
El nuevo sitio de transparencia https://plataforma.transparencia.cdmx.gob.mx fue presentado por la jefa de Gobierno Clara Brugada, el 12 de marzo pasado y entrará en operaciones el próximo lunes 1 de junio, a 10 días del arranque de la justa mundialista, adelantó el secretario de Administración y Finanzas (SAF), Juan Pablo de Botton Falcón.
La herramienta concentrará información detallada sobre las inversiones realizadas en distintos sectores estratégicos, con el objetivo de facilitar la rendición de cuentas y el seguimiento ciudadano de los recursos públicos, destinados a la preparación del evento deportivo.
Nuestro planteamiento son cuentas claras, recursos transparentes, con esta plataforma construimos transparencia y confianza ciudadana, se cumple así el compromiso”, afirmó Clara Brugada.
Seguimiento obra por obra
Uno de los principales apartados será una ficha individual para cada proyecto de inversión y "navegar por sectores específicos, consultar información visual de cada obra, así como realizar búsquedas temáticas", de acuerdo con el interés de los usuarios.
Se podrá consultar el monto total destinado, la distribución porcentual de las fuentes de financiamiento, el avance de los trabajos y material fotográfico que documenta la ejecución de las obras”, precisó el secretario.
En el sitio, que se desarrolló en colaboración con la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los ciudadanos podrán descargar la información a través de datos abiertos vía CSV para hacer efectiva la obligación de transparencia, precisó.
De tal forma que cualquiera que quiera analizar y revisar esta información, lo pueda hacer de manera transparente”, señaló.
Instrumento adicional
Juan Pablo de Botton aclaró que esta nueva herramienta no sustituye los mecanismos de transparencia ya existentes, ni exime a las dependencias de cumplir con las obligaciones legales en la materia.
Al contrario, se trata de un instrumento adicional para fortalecer el acceso a la información relacionada con las inversiones realizadas para la Copa Mundial de 2026”, recalcó.
Asimismo, el gobierno capitalino prevé incorporar indicadores que permitan medir el impacto económico generado por el Mundial, con el fin de dar seguimiento a los beneficios que el evento produzca para la ciudad y evaluar el efecto de las inversiones realizadas.