Capturan a tres mujeres con dosis de drogas y arma en Venustiano Carranza

Tres mujeres fueron detenidas en la alcaldía Venustiano Carranza, ya que agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detectaron que, al estar a bordo de un vehículo, intercambiaban envoltorios con droga, por lo que se acercaron para realizar una revisión preventiva.

La SSC informó que, previo a la detención, se establecieron trabajos de investigación de gabinete y campo, para el combate a los delitos de alto impacto, principalmente en zonas donde se tenían denuncias por ese tipo de hechos.

A las detenidas se les aseguraron dosis de marihuana y cocaína, además de un arma de fuego y el vehículo que tripulaban.

Los elementos de la policía capitalina se acercaron a la unidad para descartar que se cometiera un delito Foto: SSC

Tras implementar estrategias de vigilancia fijas y móviles en el anillo de Circunvalación y la calle Alfarería, de la colonia Emilio Carranza, los oficiales observaron a un grupo de mujeres al interior de un automóvil color blanco, que manipulaban y contaban bolsas como las usadas para la distribución de droga”, detalló la SSC.

Antecedentes penales

Los elementos de la policía capitalina se acercaron a la unidad para descartar que se cometiera un delito, en ese momento se percataron que en el asiento del copiloto había un arma de fuego.

También les encontraron 38 bolsitas con aparente marihuana, 80 paquetes pequeños con una piedra cristalina y 77 bolsitas con una piedra blanca, además de teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Los efectivos policiales detuvieron a las mujeres de 20, 41 y 46 años de edad, les leyeron sus derechos; junto con lo asegurado, las pusieron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal, no sin antes comunicarles sus derechos constitucionales”.

En los registros policíacos se encontró que la detenida de 41 años cuenta con un ingreso al sistema penitenciario capitalino en 2004, por el delito de lesiones calificadas.

Foto: SSC

Finalmente, según los trabajos de inteligencia, se supo que las mujeres estarían relacionadas con un grupo delictivo que opera en la zona centro de la Ciudad de México, dedicado a la comercialización de narcóticos, homicidios, extorsión, entre otros delitos.

Sanciones

En el Código Penal de la Ciudad de México se establece una pena de tres meses a tres años de prisión o multa de 10 mil 500 a 42 mil pesos por la portación de armas.

En el caso de la venta de drogas, en la Ley General de salud se establece prisión de cuatro a ocho años y de 200 a 400 días multa en caso de comercializar hasta medio kilogramo de cocaína; de tres a seis años de prisión y de 80 a 300 días multa en caso de poseer la misma cantidad de esa droga para fines comerciales.

Se aplicará pena de 10 meses a tres años de prisión y hasta 80 días multa al que posea dicha cantidad de cocaína, cuando por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos.

En el caso de la marihuana, son las mismas sanciones, solo si la cantidad no rebasa los cinco kilogramos, pues en dicha ley se establecen las dosis de máximas de consumo personal e inmediato.