Termina polémica: ‘Ajologol’ volverá al Estadio Ciudad de México

El ajolote rosa “Ajologol”, la mascota de la Ciudad de México para el Mundial, regresará en los próximos días a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, anunció la jefa de Gobierno Clara Brugada, quien rechazó que el retiro temporal de la escultura obedeciera a una instrucción de la FIFA.

La mandataria capitalina salió al paso de la polémica generada en redes sociales, donde se aseguró que la FIFA había exigido retirar la figura monumental instalada en el puente peatonal Huipulco, que conecta con el acceso al coloso de inmueble de Santa Úrsula.

“Es mentira, es totalmente mentira”, afirmó Brugada al precisar este viernes en conferencia de prensa que su administración decidió mover la escultura metálica después del primer partido de preparación de la Selección Mexicana, el 28 de marzo, debido a los problemas de movilidad y seguridad provocada por el gran número de aficionados que se concentraron para tomarse la foto con la figura gigante.

Foto: Mateo Reyes Arellano | Excélsior

Todo mundo quería tomarse la foto del recuerdo y eso generaba aglomeraciones y problemas”, explicó.

Durante la presentación de la nueva plataforma de transparencia, relacionada con la organización del Mundial 2026, la jefa de Gobierno adelantó que el Ajologol ya cuenta con una ubicación definitiva y será reinstalado la próxima semana.

La próxima semana vamos a ir, con bombo y platillo, a reinstalar el ajolote en el puente peatonal, porque nadie, ninguna institución, puede retirar esta figura; porque esta figura, como ustedes lo han visto, se convirtió en una mascota de la ciudad, del Gobierno de la ciudad”, afirmó.

Agregó que se ubicará en un lugar donde no genere problemas de protección civil.

Brugada subrayó que la creación del Ajologol no tiene ninguna relación con las mascotas oficiales definidas por la FIFA para el torneo: Zayu, el jaguar mexicano; Maple, el alce canadiense y Clutch, el águila calva estadounidense, descartó cualquier conflicto con el organismo internacional.

Foto: Mateo Reyes Arellano | Excélsior

No tiene que ver nada con FIFA ni mucho menos. FIFA en ningún momento nos ha cuestionado nada, porque recordemos que esta figura salió incluso antes de que conociéramos cuáles eran las mascotas que FIFA definió para el Mundial. No compite ni tiene que ver con nada”, sostuvo.

Brugada defendió además el derecho de la capital del país a impulsar símbolos propios para promover la justa deportiva, especialmente por tratarse de una de las sedes mundialistas y la ciudad encargada de albergar el partido inaugural.

Ésta es una sede mundialista. Ésta es una ciudad donde se va a llevar a cabo la inauguración del Mundial, la ciudad tiene todo el derecho de sacar símbolos para promover el Mundial. Y nuestro símbolo está aquí presente y vamos a reivindicarlo”, expresó.

Afirmó que la versión de la supuesta injerencia de la FIFA “es parte de una campaña de desinformación”.

Foto: Mateo Reyes Arellano | Excélsior

Es total mentira todo lo que se ha venido diciendo que fue rechazado, que fue expulsado. Ya quisieran los que han promovido esta campaña. Así que seguimos reivindicando los ajolotes como símbolo del gobierno de la ciudad”, exclamó,

Además de la escultura ubicada en las inmediaciones del estadio, también será reubicada otra réplica del Ajologol instalada en la plancha del Zócalo capitalino, donde actualmente continúa la instalación de la infraestructura para el FIFA Fan Fest.

Interrogada sobre el nombre de la mascota, color rosa, coronado con un penacho inspirado en Quetzalcóatl, Brugada respondió: “pues le dicen Ajologol”, aunque también es conocido como Ajolotzin.