Respalda Clara Brugada decreto de transparencia de Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, expresó su respaldo al Decreto en materia de transparencia digital, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo es fortalecer el acceso a la ciudadanía de la información pública del Gobierno de México.

Por supuesto que apoyamos. Todo lo que tenga que ver con transparencia, bienvenido”, señaló la mandataria capitalina al ser cuestionada sobre la firma.

En ese sentido, comentó que en la Ciudad de México se presentó una plataforma de transparencia en cuanto a las obras realizadas rumbo al Mundial, la cual tuvo más de cinco millones de visitas.

Detalló que el objetivo es fortalecer el acceso a la información: “Queremos que se fortalezca, un gobierno abierto, un gobierno que pueda garantizarle este derecho a la población”. Asimismo, detalló que se busca avanzar hacia un modelo de información pública abierta a la población.

Vamos a garantizar en la Ciudad de México un modelo de gobierno transparente”, indicó.

Adelantó que se avanza en una estrategia contra la corrupción y su administración está consciente que la transparencia es clave para evitarla.