Conexión del Jardín Flotante con Metro Chabacano abrirá en una semana

La conexión del Jardín Flotante Tlallipan, con la estación Chabacano del Metro, entrará en operación la próxima semana, una vez que concluyan los trabajos de instalación de torniquetes y adecuaciones de acceso, prometió el secretario de Obras, Raúl Basulto.

El funcionario capitalino afirmó que la obra de la Calzada Flotante “ya está terminada”, pero reconoció que el enlace con la estación Chabacano se ha retrasado debido a trabajos en la Línea 2 del Metro, estimó que la apertura al público ocurrirá en los próximos días.

Haciendo un balance de los trabajos faltantes, en los próximos días abriremos para que la población pueda ingresar a la estación. Ahí donde termina el parque elevado se van a instalar los torniquetes para entrar al Metro”, explicó Basulto.

Foto: Especial

El secretario precisó que el acceso desde el parque elevado hacia Chabacano será exclusivamente para usuarios del Metro, por lo que quienes únicamente deseen cruzar la Calzada de Tlalpan, deberán hacerlo por alguno de los puentes peatonales habilitados antes de llegar a la estación.

Si quieres atravesar Tlalpan por el parque elevado, para eso están los puentes. La conexión con Chabacano no es un paso gratuito, es únicamente un acceso al Metro”, aclaró.

Respecto a la rehabilitación de los bajopuentes sobre Calzada de Tlalpan, Basulto explicó que el proyecto se ejecutará en dos etapas.

La primera contempla siete espacios que serán destinados a actividades comerciales, mientras que los cinco restantes formarán parte de una futura Utopía.

Explicó que las obras no pudieron comenzar conforme al calendario original, debido a que varios de esos bajopuentes permanecieron apuntalados para soportar el peso de la maquinaria utilizada durante la construcción del parque elevado.

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Al tener apuntalamientos estructurales no se pudo llevar a cabo la rehabilitación. Además, no podíamos intervenir los 12 pasos al mismo tiempo porque hubiéramos generado un problema grave de movilidad”, señaló.

Por ello, añadió, se optó por intervenir únicamente siete bajopuentes en una primera fase, dejando abiertos otros cinco para mantener el cruce peatonal en calzada de Tlalpan. Los primeros siete espacios se concluirán de manera escalonada entre agosto y octubre.

Respecto a la afirmación hecha por la jefa de Gobierno de que el Parque Elevado Tlallipan operaría como una Utopía, Basulto Luvianos dijo que el espacio opera de manera provisional como una “Utopía itinerante”, con carpas y actividades temporales.

Sin embargo, la infraestructura definitiva quedará concluida hasta el próximo año. Cinco de los bajopuentes que se rehabilitarán en Tlalpan se integrarán al proyecto.