Buscan autorizar el ingreso de mascotas junto a mujeres víctimas de violencia en refugios de la CDMX

Para evitar que el apego detenga la salida de un entorno de riesgo, el coordinador del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma, exhortó a la Secretaría de las Mujeres capitalina a permitir el acceso de animales de compañía junto a sus dueñas en los refugios especializados para víctimas de violencia.

La iniciativa responde a una problemática documentada en la entidad: casi el 50 por ciento de las mujeres afectadas retrasa su decisión de abandonar el hogar por no dejar desprotegidas a sus mascotas.

Asimismo, hasta 71 por ciento de las víctimas que conviven con animales de compañía reporta que sus agresores utilizan a las mascotas como una herramienta constante de amenaza y chantaje.

El legislador enfatizó que la propuesta busca eliminar los vacíos normativos que frenan la búsqueda de auxilio, integrando a la capital mexicana al movimiento internacional "Correa Púrpura".

Esta corriente global promueve la adaptación de los centros de asistencia para que funcionen como espacios de resguardo integral sin separar a las familias de sus animales.

"Se pretende transformar estos espacios en verdaderos refugios integrales, donde las víctimas y sus animales puedan permanecer juntos, seguros y protegidos", afirmó Jesús Sesma. Con este exhorto, la bancada del Partido Verde busca garantizar un proceso de recuperación libre de violencia tanto para las mujeres como para sus mascotas.