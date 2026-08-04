Persecución de robacoches termina en balacera sobre la carretera México-Toluca

Dos hombres fueron detenidos en calles de la alcaldía Cuajimalpa, tras haber robado un vehículo en Magdalena Contreras; para evitar su detención, uno de los hombres disparó en contra de los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quienes lo llevaron a un hospital para que fuera atendido.

Los hechos ocurrieron cuando los uniformados realizaban su patrullaje de rutina en la colonia Ampliación Potrerillo, en Magdalena Contreras, cuando un hombre solicitó su ayuda, ya que dejó su coche estacionado afuera de su domicilio, cuando se percató que un hombre logró abrir la puerta, arrancarlo y escapar del lugar.

Por medio del sistema de localización GPS fue posible ubicarlo en la calle Gómez Farías, colonia Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón, en el lugar había tres personas junto a dos vehículos, uno de ellos el auto de la víctima.

Al percatarse de la presencia policial, dos de ellos abordaron los respectivos autos para darse a la fuga, pero solo uno de ellos logró evadir el cerco policial, mientras que al conductor del vehículo robado lo interceptaron en el sitio”.

El resultado de la intervención policíaca fue la detención de los dos hombres de 23 y 29 años y el aseguramiento de ambos vehículos Foto: SSC

Los uniformados comenzaron la persecución del otro hombre que escapó, fue sobre la carretera México Toluca, pueblo El Contadero, en la alcaldía Cuajimalpa, en donde lograron cerrarle al paso.

Al ver que no tenía forma de escapar, comenzó a disparar en contra de los agentes de la SSC, por lo que éstos repelieron la agresión y el agresor resultó con una herida en la pierna.

De inmediato solicitaron el apoyo del servicio médico; sin embargo, debido a las heridas, decidieron trasladar al sujeto al hospital más cercano, donde le realizaron las curaciones correspondientes por una lesión por esquirla de proyectil de arma de fuego en la pierna izquierda”.

El resultado de la intervención policíaca fue la detención de los dos hombres de 23 y 29 años, el aseguramiento de ambos vehículos y su presentación ante el agente del Ministerio Público.

De acurdo con los registros policíacos, el detenido de 23 años de edad ha sido presentado en dos ocasiones ante el Juez Cívico en 2022 y 2025 ambos por inhalar estupefacientes.