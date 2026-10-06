Brugada reporta baja de un millón de toneladas de emisiones y lanza agenda ecofeminista

En el marco de la inauguración de la Semana de Acción por el Clima y la Naturaleza 2026, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que las políticas locales de movilidad sostenible, reciclaje y reverdecimiento permitieron evitar la emisión de más de un millón de toneladas de gases de efecto invernadero en un año.

Durante el encuentro multisectorial, que reúne a más de 6,000 participantes en 250 actividades realizadas en el Papalote Museo del Niño, las Utopías y el Parque Ecológico de Xochimilco, la mandataria reafirmó el compromiso capitalino de reducir en un 35% la contaminación. Explicó que el sector empresarial aportará un 10% de dicho objetivo, mientras que el gobierno asumirá la meta restante.

Terminaron las advertencias. Es tiempo de actuar, no tenemos ni un minuto que perder y la emergencia climática no espera. Y nosotros tampoco podemos esperar", enfatizó la Jefa de Gobierno durante la apertura del foro.

Entre los datos presentados destacan la instalación de 100 kilómetros de electromovilidad, la edificación de tres nuevas líneas de Cablebús y la recuperación de más de 300 hectáreas de suelo verde. En reforestación, la administración reporta 10 millones de árboles plantados en suelo de conservación, con el objetivo de alcanzar 40 millones para 2030, además de un programa urbano para sembrar un millón de ejemplares en las calles.

Asimismo, Brugada anunció un esquema en alianza con la red global C40 para otorgar financiamiento a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), enfocado en la electrificación de sus vehículos de carga urbana. Esta medida proyecta evitar casi 12,000 toneladas de dióxido de carbono en un periodo de diez años.

En la vertiente social, la mandataria advirtió sobre el avance de una ola de negacionismo científico y retroceso en derechos, ante lo cual propuso un esquema ecofeminista para enfrentar la desigualdad.

El 1% más rico del planeta genera más emisiones que el 66% más pobre de la humanidad. Por eso, combatir el cambio climático exige combatir la desigualdad. No puede haber justicia climática sin justicia social", aseveró Brugada.

Finalmente, la jefa de Gobierno adelantó la presentación de un plan integral para la recuperación de la ciudad lacustre, el cual abarcará los lagos de Xochimilco y Tláhuac, así como los ríos vivos de la metrópoli.