Zócalo CDMX rompe récord Guiness con "La clase de futbol más grande del mundo"

Un total de 9 mil 500 personas se dieron cita en el Zócalo de la capital del país, para participar en La Clase de futbol más grande del mundo que duró 35 minutos, y donde representes de Récord Guiness certificaron que la Ciudad de México rompió el récord.

La jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, participó en el reto que arrancó a las 10 de la mañana con 4 minutos, al igual que los alcaldes de Tlalpan, Gabriela Osorio y de La Magdalena Contreras, Fernando Mercado, entre otros.

Hoy rompimos este gran reto Guinnes y nos reunimos más de 9 mil personas en este lugar y demostramos que cuando la ciudad se une, somos capaces de lograr lo extraordinario. Cuando la ciudad participa, somos capaces de lograr lo imposible. Y cuando nuestra ciudad se mueve, somos capaces de hacer realidad las utopías", expresó frente a los miles de participantes.

La jefa de gobierno señaló que con este récord, la ciudad manda un mensaje al mundo, que es que el deporte y el fútbol son un lenguaje universal. Un idioma de paz que no necesita traducción.

El deporte es un sólo idioma, un lenguaje que une a los pueblos como nos unió el día de hoy aquí. Así que hoy, desde esta clase de fútbol más grande del mundo, gritamos alto y claro, no a la guerra, sí a la paz. No a la guerra Sí, a la paz", enfatizó.

Previo a esta actividad, la jefa de gobierno de la capital del país, Clara Brugada Molina, expresó que "El Zócalo se convierte en el campo de futbol más grande del mundo", el cual lució majestuoso completamente pintado de verde.

¿Cómo se dio esta clase?

El Zócalo capitalino estuvo repleto de niños, niñas, adultos mayores, jóvenes que llegaron a participar en el evento. Todos los participantes iniciaron con un entrenamiento ligero, después las "campanas" que son pequeños pases, sentadillas.

Acto seguido, los entrenadores insistieron a los participantes en que lo importante no es hacerlo rápido, sino no dejar de moverse durante los 35 minutos que dura la clase, para romper el récord Guiness.

En el lugar se dieron cita las integrantes de la primera selección femenil de futbol, así como los futbolistas Miguel España, Paul Aguilar, Adrián Chávez, y Oscar El Conejo Pérez.

Brugada afirmó que a 86 días de que inicie el Mundial de Fútbol, con la Clase de Futbol más grande del mundo "en la Ciudad de México el mundial ya comenzó".

Y dio a conocer a los capitalinos un mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum a las jóvenes mujeres de 16 a 25 años "se les invita a inscribirse a un concurso de dominadas del balón y quien gane asistirá al partido inaugural del mundial en representación de México".

Brugada agradeció también "a los que estuvieron practicando, a los que se levantaron hoy muy temprano, a los que se prepararon. Agradecemos a la ciudad de México, la ciudad más bella del mundo. Porque hoy esta ciudad va a romper el récord Guinness. Hoy vamos entre todas y todos a hacer la clase de fútbol más grande del mundo".

Y expresó que el corazón futbolero más grande del mundo "late por un mundial diferente, por un mundial memorable, por un mundial libre de racismo, libre de clasismo, libre de xenofobia y libre de machismo. Queremos un mundial de juego limpio con una sociedad justa".

fdm