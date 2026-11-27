La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, reportó una disminución del 60 por ciento en los delitos de alto impacto en la capital durante los últimos siete años, así como del 20 por ciento desde el inicio de su administración, al participar en la Octava Reunión Interestatal de Coordinación por la Paz y Seguridad, celebrada en Guerrero.

Durante el encuentro, la mandataria detalló que el robo de vehículo bajó 86 por ciento desde 2019, mientras que la extorsión descendió 17 puntos porcentuales desde 2024. Además, precisó que octubre registró 46 homicidios y el mismo número de carpetas de investigación, la cifra más baja para ese mes desde 1997, racha que se ha sostenido durante cinco meses desde junio.

Brugada Molina afirmó que el trabajo conjunto entre los centros de videovigilancia C5 de las entidades, en particular con el Estado de México; advirtió que “para la delincuencia no importan las fronteras administrativas. Esta coordinación tiene el objetivo de tener soluciones que vayan más allá de nuestras fronteras”.

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Entre las medidas anunciadas figuran la creación de una policía metropolitana para zonas limítrofes, una base metropolitana de personas fallecidas no identificadas con datos de ADN y la coordinación regional de búsqueda de personas desaparecidas, antes de la próxima reunión en Puebla.

El día de hoy salimos contentas, con buenos resultados de esta reunión”, sostuvo.

La gobernadora anfitriona, Evelyn Salgado Pineda, señaló que el intercambio de experiencias y el seguimiento a los acuerdos resultan determinantes para fortalecer la seguridad entre estados vecinos, en una mesa que reunió a autoridades de Guerrero, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Querétaro, junto con fuerzas federales.