CNTE otra vez se movilizará en CDMX; aquí las marchas y protestas de HOY
Este 30 de mayo se esperan al menos 11 manifestaciones y dos marchas que provocarán congestionamientos viales en la capital del país.
Este sábado 30 de mayo se esperan al menos 11 manifestaciones y dos marchas en la Ciudad de México, estas movilizaciones provocarán congestionamientos viales en diversas zonas y diferentes horarios. Te damos opciones viales para evitar el tráfico.
MARCHAS
Comunidad Nudista
Hora: 08:00.
Lugar: Auditorio Nacional, Av. Paseo de la Reforma No. 50, colonia Polanco 5ª Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.
Destino: Parque de la Amistad México-Azerbaiyán, Av. Paseo de la Reforma y Tolstoi, colonia Polanco 1ª Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.
Demanda: Marcha “¡Día al desnudo 2026!”.
Opciones viales: Ejército Nacional, Presidente Masaryk y Mariano Escobedo.
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos "Hasta Encontrarlos"
Hora: 10:00.
Lugar: Ángel de la Independencia.
Destino: Zócalo capitalino.
Demanda: “16° Marcha nacional contra la desaparición forzada de personas”.
Opciones viales: Circuito Interior, Eje 1 Norte y José María Izazaga.
MANIFESTACIONES
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
Hora: 09:00.
Lugar: Belisario Domínguez No. 32, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
Demanda: “3° Foro en defensa de la seguridad social”.
Opciones viales: Eje Central, República de Chile y Circunvalación.
Colectivo “Hasta Encontrarles” Ciudad de México
Hora: 09:00.
Lugar: Coppel Tlalpan Azteca, Calzada de Tlalpan No. 3375, colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.
Demanda: Pega de fichas de búsqueda de personas desaparecidas.
Opciones viales: Acoxpa, Miramontes y Periférico Sur.
Familiares de Periodistas Asesinados y Desaparecidos en México
Hora: 09:00.
Lugar: Paseo de la Reforma y Bucareli, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.
Demanda: Jornada “Aquí nadie olvida”.
Opciones viales: Insurgentes, Balderas y Circuito Interior.
Frente Memero Subversivo
Hora: 11:00.
Lugar: Embajada de los Estados Unidos de América, Presa Angostura No. 225, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo.
Demanda: “Jornada cultural antiimperialista”.
Opciones viales: Ejército Nacional, Río San Joaquín y Periférico.
Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina
Hora: 12:00.
Lugar: Jardín Santiago Felipe Xicoténcatl (Ágora), colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez.
Demanda: Reunión organizativa contra obras relacionadas con el Mundial 2026.
Opciones viales: Eje 5 Sur, Calzada de Tlalpan y Xola.
Laboratorio 4:20
Hora: 12:00.
Lugar: Av. Chapultepec y Amberes, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
Demanda: Jornada de difusión de derechos cannábicos.
Opciones viales: Reforma, Insurgentes y Avenida Chapultepec.
Movimiento “Arte de Protesta”
Hora: 14:00.
Lugar: Palacio de Bellas Artes, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
Demanda: Actividades artísticas y culturales en rechazo al Mundial 2026.
Opciones viales: Eje Central, Arcos de Belén y Fray Servando.
Colectivo “La Comuna 4:20”
Hora: 14:00 y 16:20.
Lugar: Rinconada 4:20 y Monumento Simón Bolívar, alcaldía Cuauhtémoc.
Demanda: Evento “4:20 la calle se prende”.
Opciones viales: Eje Central, Reforma y Eje 1 Norte.
Colectivo Estudiantil de Lucha Revolucionaria Aragón
Hora: 16:00.
Lugar: Reloj de Cuenta Regresiva Mundial 2026, Paseo de la Reforma No. 111, alcaldía Miguel Hidalgo.
Demanda: “Olla Comunitaria”.
Opciones viales: Circuito Interior, Mariano Escobedo y Ejército Nacional.
Colectiva “Aquelarre Feminista”
Hora: 18:00.
Lugar: Palacio de Bellas Artes, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
Demanda: Mercadita feminista “México capital del fútbol y el feminicidio”.
Opciones viales: Eje Central, Arcos de Belén y Fray Servando.
Colectivo “Trashumante”
Hora: 18:00.
Lugar: Belisario Domínguez No. 32, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
Demanda: Presentación del documental “La misma sangre”.
Opciones viales: Eje Central, República de Argentina y Circunvalación.