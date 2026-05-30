CNTE otra vez se movilizará en CDMX; aquí las marchas y protestas de HOY

Este sábado 30 de mayo se esperan al menos 11 manifestaciones y dos marchas en la Ciudad de México, estas movilizaciones provocarán congestionamientos viales en diversas zonas y diferentes horarios. Te damos opciones viales para evitar el tráfico.

MARCHAS

Comunidad Nudista

Hora: 08:00.

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Lugar: Auditorio Nacional, Av. Paseo de la Reforma No. 50, colonia Polanco 5ª Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Destino: Parque de la Amistad México-Azerbaiyán, Av. Paseo de la Reforma y Tolstoi, colonia Polanco 1ª Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Demanda: Marcha “¡Día al desnudo 2026!”.

Opciones viales: Ejército Nacional, Presidente Masaryk y Mariano Escobedo.

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos "Hasta Encontrarlos"

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Hora: 10:00.

Lugar: Ángel de la Independencia.

Destino: Zócalo capitalino.

Demanda: “16° Marcha nacional contra la desaparición forzada de personas”.

Opciones viales: Circuito Interior, Eje 1 Norte y José María Izazaga.

MANIFESTACIONES

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

Hora: 09:00.

Decenas de automovilistas quedaron varados debido a los bloqueos del magisterio en Circuito Interior; la Secretaría de Gobernación pide priorizar el diálogo. Cuartoscuro

Lugar: Belisario Domínguez No. 32, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Demanda: “3° Foro en defensa de la seguridad social”.

Opciones viales: Eje Central, República de Chile y Circunvalación.

Colectivo “Hasta Encontrarles” Ciudad de México

Hora: 09:00.

Lugar: Coppel Tlalpan Azteca, Calzada de Tlalpan No. 3375, colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.

Demanda: Pega de fichas de búsqueda de personas desaparecidas.

Opciones viales: Acoxpa, Miramontes y Periférico Sur.

Familiares de Periodistas Asesinados y Desaparecidos en México

Hora: 09:00.

Lugar: Paseo de la Reforma y Bucareli, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Demanda: Jornada “Aquí nadie olvida”.

Opciones viales: Insurgentes, Balderas y Circuito Interior.

Frente Memero Subversivo

Hora: 11:00.

Lugar: Embajada de los Estados Unidos de América, Presa Angostura No. 225, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo.

Demanda: “Jornada cultural antiimperialista”.

Opciones viales: Ejército Nacional, Río San Joaquín y Periférico.

Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina

Hora: 12:00.

Lugar: Jardín Santiago Felipe Xicoténcatl (Ágora), colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez.

Demanda: Reunión organizativa contra obras relacionadas con el Mundial 2026.

Opciones viales: Eje 5 Sur, Calzada de Tlalpan y Xola.

Laboratorio 4:20

Hora: 12:00.

Lugar: Av. Chapultepec y Amberes, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Cartel con las reglas de la zona de tolerancia cannábica en la Plaza Tlaxcoaque, Ciudad de México, junto a un grupo de personas reunidas bajo carpas de colores donde se desarrollan actividades culturales y sociales en el campamento cannábico.

Demanda: Jornada de difusión de derechos cannábicos.

Opciones viales: Reforma, Insurgentes y Avenida Chapultepec.

Movimiento “Arte de Protesta”

Hora: 14:00.

Lugar: Palacio de Bellas Artes, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Demanda: Actividades artísticas y culturales en rechazo al Mundial 2026.

Opciones viales: Eje Central, Arcos de Belén y Fray Servando.

Colectivo “La Comuna 4:20”

Hora: 14:00 y 16:20.

Lugar: Rinconada 4:20 y Monumento Simón Bolívar, alcaldía Cuauhtémoc.

Demanda: Evento “4:20 la calle se prende”.

Opciones viales: Eje Central, Reforma y Eje 1 Norte.

Colectivo Estudiantil de Lucha Revolucionaria Aragón

Hora: 16:00.

Lugar: Reloj de Cuenta Regresiva Mundial 2026, Paseo de la Reforma No. 111, alcaldía Miguel Hidalgo.

Demanda: “Olla Comunitaria”.

Opciones viales: Circuito Interior, Mariano Escobedo y Ejército Nacional.

Colectiva “Aquelarre Feminista”

Hora: 18:00.

Lugar: Palacio de Bellas Artes, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Demanda: Mercadita feminista “México capital del fútbol y el feminicidio”.

Opciones viales: Eje Central, Arcos de Belén y Fray Servando.

Colectivo “Trashumante”

Hora: 18:00.

Lugar: Belisario Domínguez No. 32, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Demanda: Presentación del documental “La misma sangre”.

Opciones viales: Eje Central, República de Argentina y Circunvalación.