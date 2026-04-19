¡Pleito en la colonia Morelos! Sujeto entra con pistola a tienda y lo reciben a batazos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que este domingo tres personas fueron detenidas en calles de la colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, luego de una riña donde al parecer se detonó una pistola en tres ocasiones.

La tarde de este domingo en las calles Rivero y Toltecas, policías se percataron de que se registraba una pelea entre varias personas, por lo que intervinieron para controlar la situación.

Aparentemente, el pleito comenzó cuando un sujeto ingresó a una tienda de abarrotes y amenazó al propietario con un arma de fuego e, incluso, disparó en tres ocasiones, pero no lo lesionó.

En respuesta, un amigo del propietario de la tienda golpeó con un bat la cabeza del pistolero y lo dejó inconsciente.

Los oficiales resguardaron la zona y solicitaron una ambulancia.

Los paramédicos atendieron al lesionado y lo diagnosticaron con traumatismo craneoencefálico y herida contusa en la región parental izquierda, por lo que fue trasladado a un hospital, bajo custodia policial.

En esos momentos, una mujer, quien señaló ser familiar del portador del arma, intentó impedir el traslado del detenido y comenzó a agredir físicamente a una mujer policía por lo que también fue detenida.

En apego a los protocolos de actuación policial, los uniformados efectuaron una revisión preventiva, tras la cual al probable responsable, le aseguraron un arma de fuego corta abastecida con seis cartuchos útiles y el bat de madera que tenía manchas hemáticas”, informó la SSC en un comunicado.

Por lo anterior, la SSC informó que fueron detenidos la mujer de 45 años, el hombre de 35 años que golpeó al portador del arma de fuego y el presunto pistolero de 29 años.

Mujer detenida en la colonia Morelos Foto: Especial

Quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien integrará la carpeta de investigación correspondiente y determinará su situación jurídica”, agregó la dependencia.

El presunto pistolero registra un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, en el año 2020, por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y posesión de arma de fuego; además, cuenta con una presentación ante el Ministerio Público, por posesión de droga, en el año 2018.

jcp