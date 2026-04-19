Tras sábado de intenso calor, CDMX registra este domingo lluvia con granizo

Luego de que la Ciudad de México registró el sábado su temperatura más alta en lo que va de 2026, al alcanzar los 31.3 grados Celsius en la zona de la Escuela Nacional Preparatoria 3, en la alcaldía Gustavo A. Madero, y de que en varias zonas se superaron los 30 grados, este domingo se registró una lluvia fuerte con granizo, principalmente en la zona sur de la capital.

El pueblo de San Miguel Ajusco, en Tlalpan, fue una de las zonas en donde se había acumulado más lluvia.

Para las 20:00 horas ya se habían acumulado 26.25 milímetros (mm); es decir, 26.25 litros por metro cuadrado.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mantenía por la noche la alerta amarilla por lluvias en las alcaldías Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Para este lunes y martes se esperan lluvias de hasta 30 mm por las tardes, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Sábado caluroso en la CDMX

La Ciudad de México superó este sábado los 30 grados en varias zonas. La máxima temperatura fue de 31.3 grados Celsius en la zona de la Escuela Nacional Preparatoria 3, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Otras zonas de la capital superaron los 30 grados, lo que muestra el calor que se sintió este sábado.

En la UAM Xochimilco fueron 31.1 grados; en el CCH Oriente, en Iztapalapa 30.9; en Martín Carrera, en Gustavo A. Madero y en la Escuela Nacional Preparatoria 2, en Iztacalco, 30.6 grados.

En la Escuela Nacional Preparatoria 6 en Coyoacán y en Ecoguardas Ajusco, Tlalpan, fueron 30.5 grados.

En la Merced, Venustiano Carranza, fueron 30.4; Lomas de Zaragoza, en Iztapalapa, 30.3, en la Agrícola Oriental, Iztacalco, 30.1 y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en Venustiano Carranza, 30.

Hasta este sábado, la temperatura más alta se había registrado el 18 de febrero, cuando fue la primera ocasión en 2026 en que la temperatura máxima en la Ciudad de México superó los 30 grados.

Ese día, el registro de la SGIRPC indicó que en la estación ubicada en el CCH Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, se alcanzaron 30.4 grados Celsius.

La SGIRPC recomendó a los capitalinos que durante la época de calor usen bloqueador solar, se hidraten constantemente, no realicen actividades intensas bajo los rayos solares, vestir ropa de colores claros, usar gafas, sombrero o sombrilla.

Evitar comer en la vía pública, ya que los alimentos se descomponen fácilmente, lavar frutas y verduras, lavarse las manos antes de preparar y consumir alimentos, así como después de ir al baño, además ante cualquier malestar acudir al médico y no automedicarse.

Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional indican que para este lunes las temperaturas máximas rondarán los 26 grados.

jcp