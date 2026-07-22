Botes de basura regresarán a zonas de Paseo de la Reforma

Los botes de basura regresarán a Paseo de la Reforma, su instalación podría ir acompañada de campañas de concientización para que la población haga un buen uso de ellos, adelantó el secretario de Obras de la Ciudad de México, Raúl Basulto.

Reforma es una de nuestras principales avenidas, vamos a analizar con mayor detalle los puntos donde hay mayor concentración de personas y reforzar el tema de los botes de basura”, dijo el funcionario durante una entrevista posterior a la presentación del reporte en materia de seguridad y vialidad del Mundial.

El pasado 12 de julio, Excélsior publicó que en los últimos tres años, más del 80 por ciento de las papeleras instaladas en corredores y espacios públicos de la Ciudad de México han sido retiradas, una de las zonas más afectadas por esta medida es Paseo de la Reforma.

Foto: Saúl López | Cuartoscuro

Entre la Diana Cazadora y la Puerta de los Leones, únicamente se ubicaron tres papeleras, lo que fue corroborado por este diario.

La falta de este mobiliario en vía pública deriva en acumulación de basura, taponamiento de coladeras y, al final, en inundaciones severas, alertaron especialistas de The Place Institute.

Al respecto, este miércoles el secretario de Obras precisó que se “evaluarán” las medidas a implementar para que los botes de basura permanentes regresen a Reforma; la medida, agregó, irá de la mano "con la obligación del área de limpia de pasar a recogerla, para que no se conviertan en un tiradero a cielo abierto”.

Insistió en que será la Agencia de Gestión Integral de Residuos la que definirá en qué puntos de Paseo de la Reforma se ubicarán los botes de basura.

Muchas veces la población viene caminando, no tiene donde dejar el residuo y lo tira. Entonces; por eso, Reforma puede ser una avenida donde sí fortalezcamos la colocación de botes de basura, pero estratégicamente donde se requiera”, recalcó.

Foto: Camila Ayala | Cuartoscuro

Durante el Mundial, para tratar de subsanar temporalmente la falta de este mobiliario, la Secretaría de Obras instaló más de 700 contenedores sobre Reforma y el corredor Juárez-Madero, los cuales eran retirados al final de cada jornada.

Basulto Luvianos afirmó que para lograr que los botes de basura que retornarán a Reforma no terminen convirtiéndose en un problema, se deberá concientizar a la población de hacer un uso adecuado.