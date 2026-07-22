Detienen a “El Manotas” en deportivo de la alcaldía Cuajimalpa

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a Alejandro ‘N’, alias “El Manotas”, un presunto narcomenudista que operaba en un deportivo de la alcaldía Cuajimalpa.

El sujeto de 54 años tiene también antecedentes de delitos sexuales y violencia contra las mujeres, por lo que ya tiene un ingreso al Reclusorio Oriente.

Elementos de la Policía Auxiliar de la alcaldía Cuajimalpa detuvieron al sujeto en el Deportivo El Cacalote gracias a una denuncia ciudadana.

“El Manotas” fue arrestado tras una persecución luego de que se le descubrieran envoltorios con aparente mariguana que presuntamente comercializaba entre los jóvenes deportistas.

El detenido fue remitido al Reclusorio Norte, donde se determinará su situación jurídica.