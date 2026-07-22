Proponen reforzar derechos de personas con discapacidad en CDMX

Se presentó ante el Congreso de la Ciudad de México un paquete de tres iniciativas para fortalecer los derechos de las personas con discapacidad.

Las reformas, promovidas por la diputada del Partido del Trabajo, Jannete Guerrero Maya, plantean modificaciones a la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad y a la Ley de Salud de la Ciudad de México, con el objetivo de garantizar condiciones de mayor igualdad e inclusión.

La primera iniciativa, propone endurecer las disposiciones para proteger y hacer respetar los espacios reservados para personas con discapacidad, mediante cambios a los artículos 9 y 16 de la legislación vigente.

La segunda reforma incorpora la obligación de desarrollar sistemas de alerta temprana, protocolos de evacuación, protección civil y atención de emergencias accesibles e incluyentes.

Además, busca que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en el diseño y evaluación de proyectos de accesibilidad universal y adecuación de espacios públicos, así como fortalecer su acceso a la justicia.

En materia de salud, la tercera iniciativa plantea reformar la Ley de Salud capitalina para garantizar una atención médica incluyente, mediante la incorporación de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, formatos de lectura accesible, información médica en lenguaje comprensible y personal capacitado para atender a personas con discapacidad.

Foto: Moisés Pablo | Cuartoscuro

Durante la sesión de la Comisión Permanente, realizada este miércoles de manera virtual, Guerrero Maya afirmó que las propuestas retoman planteamientos surgidos del Parlamento de Personas con Discapacidad 2025.

El compromiso por la inclusión e igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad debe ser una labor permanente. Desde este Congreso podemos impulsar normas que cambien profundamente la vida de este grupo de atención prioritaria”, sostuvo la legisladora.

La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, señaló que las iniciativas fueron elaboradas a partir de las propuestas presentadas por integrantes de ese parlamento, organizado en coordinación con la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.

La inclusión no es un favor, es un derecho. Por eso presentamos este paquete de tres iniciativas y nueve puntos de acuerdo derivados de la participación directa de las personas con discapacidad”, enfatizó.

Tras la exposición, la Mesa Directiva turnó las dos primeras iniciativas a la Comisión de Derechos Humanos y la tercera a la Comisión de Salud, donde serán analizadas y dictaminadas antes de su eventual discusión en el Pleno.