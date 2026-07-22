Actividades por Mundial en CDMX dejan casi 300 toneladas de basura

Un total de 298 toneladas de residuos dejaron los 39 días de actividades del Mundial en la Ciudad de México, la mayor parte corresponde a envases de PET, plásticos reciclables y latas de aluminio, materiales que serán enviados a procesos de reciclaje para transformarlos en mobiliario urbano, como bancas, macetas, contenedores de basura y postes de alumbrado de baja altura, adelantó el secretario de Obras, Raúl Basulto.

Paseo de la Reforma fue el punto donde se registró la mayor generación de residuos, debido a las concentraciones masivas de aficionados, con la instalación de pantallas gigantes.

Los encuentros entre México y Ecuador, así como México e Inglaterra, fueron los que dejaron el mayor volumen de basura, con un promedio de entre 40 y 50 toneladas por partido, precisó.

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Basulto aclaró que las 298 toneladas corresponden al total de residuos generados durante los 39 días del Mundial en la capital, incluyendo los 18 Fan Fest instalados en las alcaldías, además del Zócalo y Paseo de la Reforma. De ese volumen, alrededor de 240 toneladas corresponden a materiales reciclables, dijo.

En entrevista posterior a la presentación del reporte del Dispositivo Mundialista “La Pelota Vuelve a Casa” encabezado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario de Obras precisó que el plástico reciclable será el principal insumo que se destinará a la fabricación del nuevo mobiliario urbano.

La tarea estará a cargo de la Agencia de Gestión Integral de Residuos, organismo creado por el gobierno capitalino el año pasado y en el que participan las 16 alcaldías, para fortalecer la economía circular, dijo Basulto Luvianos.

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Iniciamos desde la Sobse un uso de los residuos para transformarlos en bancas, macetas y ahora también se prevé fabricar postes de alumbrado de baja altura para espacios públicos, además de otros elementos como contenedores de basura. Con la llegada de la AGIR, ahora ellos continuarán con la elaboración de este mobiliario”, explicó.

Respecto a las 330 mil latas de cerveza recolectadas durante la justa deportiva, señaló que también serán recicladas, aunque reconoció que el proceso estará a cargo de empresas especializadas en el proceso de aluminio.

El aluminio también es un residuo importante, necesitamos buscar empresas especializadas que lo desarrollen y definir qué tipo de reciclado se puede hacer con ese material”, indicó el secretario de Obras.

En el evento, la jefa de Gobierno aseguró que su gobierno logró impulsar un “Mundial Verde”, con la colocación de más de 800 contenedores en espacios públicos, para facilitar la separación de residuos.

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Clara Brugada sostuvo que el objetivo es que, dos de cada tres toneladas de desechos que fueron recolectados durante el Mundial, regresen a la cadena de aprovechamiento.

Después vamos a identificar todo el mobiliario urbano que se recicló producto del Mundial, para que la ciudadanía sepa cuáles bancas o equipamientos fueron elaborados con esos residuos”, afirmó.

En tanto, Raúl Basulto añadió que uno de los objetivos de la AGIR será lograr que 50 por ciento de los residuos reciclables que se generan en la ciudad sean transformados en nuevos productos.