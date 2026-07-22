Cae miembro de La Unión Tepito ligado con homicidio en Cuauhtémoc

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre identificado como Juan Carlos, de 43 años, miembro de La Unión Tepito quien contaba con una orden de aprehensión vigente por su presunta participación en un homicidio ocurrido el 24 de mayo de 2024 en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con el informe policial, la captura se realizó alrededor de las 15:55 horas sobre la calle Florida, casi esquina con Manuel de la Peña y Peña, en la colonia Centro, donde agentes de la Dirección General de Investigación de Delitos de Mayor Incidencia realizaban labores de vigilancia y patrullaje.

Según la autoridad, el hombre habría intentado ocultarse entre los puestos de la zona tras notar la presencia de los policías, presuntamente escondió entre sus pertenencias lo que parecía ser un arma de fuego. Ante esta conducta, los uniformados realizaron una revisión preventiva.

Durante la inspección, los agentes aseguraron una pistola calibre .45, un cargador abastecido con tres cartuchos útiles, además de narcóticos.

Las autoridades informaron que el detenido contaba con una orden de aprehensión derivada de la carpeta judicial 012/2526/2025-0A, por el delito de homicidio calificado en agravio de una persona identificada con las iniciales J.J.G.C.

Asimismo, el reporte policial señala que, de acuerdo con las investigaciones en curso, el detenido es considerado presunto integrante de un grupo delictivo con presencia en la alcaldía Cuauhtémoc, al que las autoridades atribuyen actividades como secuestro, extorsión, cobro de piso, homicidios y distribución de armas y narcóticos.

Estas imputaciones forman parte de las líneas de investigación, que deberán ser acreditadas por la autoridad ministerial y judicial correspondiente.

Tras su detención, el hombre fue informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y dará cumplimiento a la orden de aprehensión correspondiente.