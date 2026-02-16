Profeco pondrá orden en conciertos: ya no te obligarán a comprar boletos con paquetes VIP

Profeco anunció una serie de acciones concretas para poner orden en la venta de boletos de conciertos en México, luego de diversas quejas de consumidores y del procedimiento abierto contra Ticketmaster tras el caso relacionado con los conciertos de BTS.

El titular del organismo, Iván Escalante, explicó que ya se notificó tanto a la empresa como a distintas plataformas de reventa y que en los próximos días se publicarán lineamientos específicos para regular este mercado.

Durante su participación en La Mañanera de este lunes, el funcionario detalló que estas medidas buscan dar mayor claridad al público y evitar prácticas que han generado inconformidad, como aumentos inesperados en el precio final o la venta condicionada a paquetes VIP.

Lineamientos para regular la venta de boletos

Entre las disposiciones que se darán a conocer esta semana, se establece que los organizadores deberán informar con al menos 24 horas de anticipación al inicio de la venta datos fundamentales del evento. Esto incluye la fecha, el lugar, los horarios y los artistas que participarán en el espectáculo.

También será obligatorio publicar el mapa o plano del recinto donde se realizará el concierto, indicando claramente las secciones disponibles y el número de asientos en cada una.

Otro punto central es la transparencia en los precios. Los lineamientos señalan que el monto total a pagar por sección deberá mostrarse de forma clara desde el principio y no podrá incrementarse al momento de finalizar la compra. Es decir, el consumidor deberá conocer el costo final antes de confirmar su pago.

En caso de cancelación del evento, los proveedores estarán obligados a establecer y comunicar con claridad los plazos para la devolución del dinero. Esto pretende evitar incertidumbre y retrasos en los reembolsos.

Asimismo, si existen cambios en las condiciones originalmente anunciadas, como ajustes logísticos, modificaciones en el escenario o reubicaciones de asientos, deberán notificarse por lo menos 24 horas antes de la realización del concierto.

Prohibición de venta condicionada de boletos con paquetes VIP

Uno de los aspectos más relevantes es la prohibición de la preselección automática de servicios complementarios. Esto significa que no se podrán agregar de manera obligatoria productos o servicios adicionales al momento de comprar el boleto.

Tampoco se permitirá la venta condicionada mediante paquetes VIP cuando estos obliguen al consumidor a adquirir servicios extra para poder obtener una entrada. Esta práctica ha sido frecuente en espectáculos de alta demanda, por lo que ahora quedará sujeta a regulación.

Procedimiento contra Ticketmaster y plataformas de reventa

En cuanto al procedimiento administrativo en curso, el titular de Profeco explicó que Ticketmaster respondió a la notificación emitida el pasado 11 de febrero y que la empresa tiene hasta el 17 de febrero para presentar sus alegatos. Una vez que se reciban, la autoridad contará con un plazo de 15 días hábiles para emitir una resolución.

Dicha resolución podría incluir una multa, cuyo monto dependerá del análisis que realice la Procuraduría sobre los argumentos presentados por la empresa.

Respecto a las plataformas de reventa, se informó que Stock Hobb y Viagogo ya fueron formalmente notificadas para que cumplan con la normatividad mexicana. En caso de no hacerlo, podrían enfrentar procedimientos por infracción a la ley.

Además, la autoridad identificó un domicilio de representación de Hello Ticket en territorio nacional, lo que permitirá realizar una notificación física en el transcurso de esta semana.

