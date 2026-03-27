Bloquean ambos sentidos de la México-Cuernavaca y 'ahorcan' la zona; ¿qué piden?

Un grupo de vecinos de colonias de Xochimilco como Temamantla y Los Pinos, decidieron bloquear ambos sentidos de la México-Cuernavaca esta mañana de viernes y en pleno inicio de las vacaciones de Semana Santa, lo que ha generado un verdadero caos vial en la zona.

Caminos y Puentes Federales señaló en sus redes sociales que el bloqueo es en ambos sentidos de la autopista México–Cuernavaca, a la altura de la caseta de cobro en Tlalpan y pide a automovilistas y transportistas tomar precauciones.

Se sabe que la situación ya genera importantes afectaciones viales y bastante tráfico en la zona, con largas filas de vehículos detenidos en ambos sentidos.

Los manifestantes solicitan servicio de agua potable, aseguran que llevan más de un mes sin que les lleguen las pipas con el vital líquido.

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