Bloquean Periférico Oriente para exigir liberación de comerciante

Familiares y amigos de Oswaldo “N” bloquean la circulación vehicular de Periférico Oriente y la calle Radiodifusora, en la colonia Cabeza de Juárez en la alcaldía de Iztapalapa, para exigir su liberación a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).

Mencionan que Oswaldo fue acusado de robo y detenido de manera injusta, por lo que solicitan a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia que revisen los videos que ofrecen de prueba para demostrar su inocencia.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

El grupo de manifestantes, no mayor a 30 personas, mantiene el corte vial de Periférico con dirección al oriente de la ciudad, por lo que la vialidad se ve muy afectada, procedente del Eje 8 sur, Calzada Ermita Iztapalapa.

Policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito mantienen cortes a la vialidad y canalizan a los automovilistas por vialidades alternas; sin embargo, la vialidad se ve muy afectada. incluso los manifestantes advirtieron que se quedarán en plantón de forma indefinida.

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