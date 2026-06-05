Bloquean acceso a Utopía Mixiuhca donde se exhibe a partir de HOY la Copa del Mundo

Familiares de personas desaparecidas en todo el país bloquean esta mañana Avenida Viaducto Río de la Piedad, en la Puerta Seis de Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca, CDMX, a unos metros de la Utopía Lichuca donde a parir de este viernes y hasta el lunes 8 de junio, estará exhibida la Copa Mundial de la FIFA.

Con cartulinas con los rostros y nombres de sus familiares desaparecidos y con gritos como “el Mundial no pasará”, el manifestante demanda “resolver la crisis de desaparecidos en México”.

Familiares de desaparecidos

Claudia Gámez, mamá de Ana Amelí, desaparecida en el Ajusco desde julio del 2025, lamentó que a casi 11 meses de que se perdió rastro, aún no se tiene indicios de que fue lo que pasó y no descartó que estuviera implicado el crimen organizado.

Dijo que en la Ciudad de México se tiene más de seis mil desaparecidos, por lo que adelantó que durante el Mundial los colectivos mantendrán las marchas y bloqueos en vías principales de la Ciudad de México “para visibilizar la crisis de desapariciones”

“En la Ciudad de México tenemos seis mil desaparecidos. Lo que queremos es que se visibilice, que se acepte que realmente tenemos una crisis de inseguridad que repercute en desapariciones por parte del crimen organizado (…) lamentablemente, a casi 11 meses (no tenemos pistas claras de quién pudo haberse llevado a Ana Amelí, aunque sabemos que toda esa parte del Ajusco está llena de crimen organizado y que estamos seguros que ellos saben quién pudo habersela llevado, no hay pistas claras, no sé a quién están encubriendo, pero es claro que encubren”, afirmó.

También están presentes familiares de desaparecidos de otras entidades, como Tamaulipas, Morelos y Colima, entre otros.

El bloqueo inició a las 08:00 horas y ya genera caos vial en la zona, con largas filas de automóviles con dirección a la salida de Puebla.