Ante el incremento en el comercio electrónico por el Black Friday, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México alertó por el fraude conocido como el “paquete fantasma”, modalidad que desde 2023 acumula dos mil 800 reportes en el organismo y en la que el 88 por ciento de los casos inicia mediante una llamada telefónica.

De acuerdo con los datos del organismo, además de la vía telefónica como principal canal de contacto, los mensajes de texto representan el cinco por ciento de los incidentes, la aplicación WhatsApp otro porcentaje igual y diversos medios alternativos alcanzan el dos por ciento restante.

En esta mecánica delictiva, los estafadores suplantan la identidad de empresas de logística para robar datos bancarios, secuestrar cuentas de mensajería y extorsionar o pedir dinero a los contactos de las víctimas.

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El modus operandi consiste en notificar a los usuarios que un supuesto envío se encuentra retenido por errores en el domicilio, falta de información o adeudos en impuestos de importación.

Los delincuentes emplean mensajes como “Por falla de dirección de entrega, se retiene su paquete, por favor introduzca su nueva dirección” o “Su pedido no se puede entregar, ya que no se ha pagado el impuesto de importación”, acompañados de enlaces hacia portales apócrifos que imitan a las compañías originales para sustraer los datos de tarjetas bancarias, bajo el pretexto de cubrir gastos de reenvío.

Asimismo, en los contactos vía telefónica, los defraudadores solicitan un código de verificación de seis dígitos enviado al WhatsApp del usuario, con el argumento de que resulta indispensable para confirmar la recepción del artículo.

Según el Consejo Ciudadano, 35 por ciento de las personas afectadas entregó esta clave de seguridad, lo que permitió a los delincuentes apoderarse de sus cuentas y solicitar recursos económicos a familiares y amistades.

Respecto a las marcas más suplantadas, DHL encabeza la lista, con 37 por ciento de las menciones; seguida de Mercado Libre, con 26 por ciento y Amazon, con 21 por ciento.

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Para evitar afectaciones al patrimonio durante la temporada de descuentos, el Consejo Ciudadano exhortó a la población a desconfiar de cobros inesperados para liberar mercancía, abstenerse de abrir enlaces sospechosos y nunca compartir claves de verificación de WhatsApp, ya que ninguna empresa de mensajería requiere dicho código para concretar una entrega.

También recomendó rastrear los pedidos únicamente mediante los sitios o aplicaciones oficiales, con el número de guía correspondiente.